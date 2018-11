Za pražského primátora zvolili Piráta Zdeňka Hřiba

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 15. novembra (TASR) - Za primátora českej metropoly Praha bol vo štvrtok zvolený Zdeněk Hřib z Českej pirátskej strany. Rozhodlo sa o tom na ustanovujúcom zasadnutí nového pražského zastupiteľstva, ktoré vzišlo z októbrových komunálnych volieb. Informoval o tom server Novinky.cz.Zdeněk Hřib sa stal primátorom na základe koaličnej dohody, ktorú v hlavnom meste podpísali predstavitelia Pirátov, združenia nezávislých kandidátov Praha Sebe (PS) a volebnej koalície Spojené sily pre Prahu vytvorenej stredopravými stranami TOP 09, STAN a KDU-ČSL.Hřiba pri štvrtkovom hlasovaní podporilo 39 poslancov 65-členného zastupiteľstva, 12 bolo proti a 14 sa zdržalo hlasovania. Poslanci ODS a ANO nového primátora nepodporili.O primátorský post mali pôvodne záujem všetky tri subjekty, ktoré sa dohodli na vytvorení novej pražskej koalície, napokon však pripadol Pirátom. Nový šéf magistrátu Hřib by mal mať na základe koaličnej dohody štyroch námestníkov - dvoch z PS a dvoch zo Spojených síl pre Prahu.Komunálne voľby v ČR sa konali 5. a 6. októbra. V hlavnom meste zvíťazila ODS pred Pirátmi, Prahou sebe a Spojenými silami pre Prahu. Hnutie ANO premiéra Andreja Babiša skončilo až na piatok mieste.Pražskou primátorkou bola uplynulé štyri roky nominantka hnutia ANO a bratislavská rodáčka Adriana Krnáčová, ktorá bola prvou ženou, ktorá pôsobila v tejto funkcii od jej vytvorenia v roku 1922.Krnáčová sa vo štvrtok rozlúčila so svojimi kolegami a naposledy viedla rokovanie pražského zastupiteľstva. Svojmu nástupcovi a novému vedeniu mesta popriala veľa síl do práce. Zdôraznila však, že je potrebné zažiť i neúspech, ktorý je podľa nej veľmi podstatný. Prisľúbila tiež spoluprácu pri odovzdaní agendy novému primátorovi a uviedla, že mu bude k dispozícii, ak sa s ňou bude chcieť poradiť.