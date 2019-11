Nič nenaruší vzťahy Ruska so Srbskom

Na snímke ľudia kráčajú okolo Zimného paláca v Petrohrade 11. marca 2017. Rusko si pripomína 100. výročie februárovej revolúcie, ktorá zvrhla cára Mikuláša II. Ukončila vládu Romanovcov, ktorí stáli na čele Ruska viac než 300 rokov. Moc neskôr po prevrate prevzali boľševici na čele s Vladimirom Iľjičom Leninom. Kremeľ si februárovú revolúciu spred 100 rokov oficiálne veľmi nepripomína. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 21. novembra (TASR) - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vyjadril vo štvrtok presvedčenie, že údajný pokus ruského občana naverbovať príslušníka srbskej armády neovplyvní vzťahy medzi Moskvou a Belehradom. Informovala o tom agentúra TASS.," uviedol Peskov a vyjadril presvedčenie, že vzťahy medzi Ruskom a Srbskom sú také bratské, že ich "nič nemôže narušiť".Povedal to v reakcii na správy, že srbský prezident Aleksandar Vučič nariadil špeciálnym zložkám, aby overili mediálne správy o údajných pokusoch naverbovať srbského dôstojníka zástupcom úradu ruského vojenského atašé.Podľa agentúry AP dostalo srbské vojenské spravodajstvo nariadenie preveriť správy o tom, že agent ruskej vojenskej spravodajskej služby bol nafilmovaný, ako upláca vysokopostaveného člena srbskej tajnej služby. Srbská premiérka Ana Brnabičová uviedla, že ak sa to potvrdí, tak "to je vážny problém".Video sa objavilo na YouTube 17. novembra. Je na ňom zjavne vidieť, ako ruský diplomat dáva srbskému agentovi tašku počas stretnutia v Belehrade. Neskôr Srb vyberie obálku s peniazmi z toho, čo vyzerá ako tá istá taška. Srbská štátna televízia informovala, že srbská tajná služba potvrdila autenticitu videa.Aj srbský minister obrany Aleksandar Vulin povedal pre tlačovú agentúru Tanjug, že "situácia je veľmi vážna". Naznačil, že táto záležitosť má spojitosť s rozhodnutím Srbska zotrvať vojensky neutrálne aj napriek tomu, že väčšina krajín v balkánskom regióne je v NATO.AP pripomína, že Srbsko sa uchádza o členstvo v Európskej únii, ale udržiava úzke vzťahy aj s Ruskom. Srbsko prisľúbilo, že zostane mimo NATO, a odmieta sa pridať k západným sankciám voči Rusku za jeho kroky na Ukrajine.