Motívom vraždy lekára bola údajne pomsta rodine Weizsäckerovcov

Na snímke muž, ktorého policajti zadržali v nemocnici v Berlíne 19. novembra 2019. Syna bývalého nemeckého prezidenta Richarda von Weizsäckera dobodal útočník na verejnej prednáške na berlínskej klinike, na ktorej viedol interné oddelenie. FOTO TASR/AP Foto: TASR Foto: TASR

Berlín 21. novembra (TASR) - Motívom vraždy syna bývalého nemeckého prezidenta, lekára Fritza von Weizsäckera, ktorý zomrel po útoku nožom počas utorňajšej prednášky v berlínskej nemocnici Schlosspark-Klinik, bola zrejme pomsta rodine Weizsäckerovcov.Páchateľ pri policajnom vypočúvaní podľa zistení týždenníka Der Spiegel, ktorý sa odvoláva na vyšetrovacie kruhy, uviedol, že na uznávaného lekára zaútočil cielene, aby sa pomstil rodine Weizsäckerovcov.Štátna prokuratúra v stredu oznámila, že motív činu sa viaže k "všeobecnému odporu podmienenému bludnými predstavami podozrivého" voči rodine Weizsäckerovcov.Dôvodom nenávisti voči tejto rodine mala byť, ako píše Der Spiegel, úloha bývalého nemeckého prezidenta Richarda von Weizsäckera, otca zavraždeného, v chemickom koncerne Boehringer Ingelheim. Ten bol v rokoch 1962-66 - ešte pred začiatkom svojej politickej kariéry - členom vedenia tejto spoločnosti a mal byť tak spoluzodpovedný za to, že podnik údajne do Spojených štátov vyvážal jedovatú látku Agent Orange s herbicídnymi a defoliačnými účinkami.Chemickú zmes Agent Orange používala počas vietnamskej vojny (1964-75) americká armáda a ľuďom, ktorí jej boli vystavení, spôsobila vážne zdravotné problémy.Hovorca berlínskej prokuratúry obsah týchto tvrdení nepotvrdil ani nevyvrátil.Predpokladaný 57-ročný páchateľ pochádza zo spolkovej krajiny Porýnie-Falcko, odkiaľ do Berlína pricestoval vlakom. Po násilnom čine bol hospitalizovaný v psychiatrickej nemocnici pre "akútne psychické ochorenie".