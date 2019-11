Nicholsonová: Voľby do NRSR budú najdôležitejšie v histórii Slovenska

Lucia Ďuriš Nicholsonová, archívna snímka. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Bratislava/Brusel 6. novembra (TASR) – Budúcoročné voľby do Národnej rady SR budú najdôležitejšie v histórii Slovenska. Myslí si to europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS), ktorá je aktuálne v europarlamente šéfkou výboru pre zamestnanosť a sociálne veci. Vo voľbách podľa nej hrozí vzostup extrémistických strán, za najväčšiu výzvu považuje pokúsiť sa získať nerozhodnutých voličov. Dodala tiež, že ak získa viac preferenčných hlasov ako vo voľbách do NR SR v roku 2016, vráti sa do slovenského parlamentu. Potvrdila, že SaS je ochotná pridať sa k dohode o neútočení, ktorú zatiaľ podpísali mimoparlamentné strany KDH a koalícia PS/Spolu.Podľa Ďuriš Nicholsonovej vyrastá na Slovensku hrozba v podobe extrémistických strán, s ktorými je ťažké bojovať.povedala v Bruseli slovenským novinárom.Europoslankyňa si myslí, že možnosť vytvorenia koalície opozičných strán na podobný spôsob ako v roku 1998 dnes už nebude možná. Opozícia sa nevie podľa nej tak naširoko, voliči sú nároční a spojenie do koalície by ich skôr odrádzalo. Na druhej strane vníma riziko, že ak strany pôjdu do volieb samostatne, hrozí, že sa niektoré z nich do NR SR nedostanú.Strany, ktoré sa radia do demokratickej opozície, podľa Ďuriš Nicholsonovej bojujú o rovnakého voliča. Tvrdí, že je potrebné pozrieť sa skôr na voličov, ktorí sú dlhodobo nerozhodnutí a zabojovať o nich. Je ich podľa nej zhruba 40 percent.Ďuriš Nicholsonová zároveň potvrdila, že SaS sa pridá k dohode o neútočení.doplnila. Predseda SaS Richard Sulík tento týždeň uviedol, že jeho strana má záujem pristúpiť k dohode, ak v nej bude zmienka o tom, že zúčastnené strany nepôjdu po voľbách do koalície so stranou Smer-SD. K dohode sa má pridať aj neparlamentná strana Za ľudí, ktorej lídrom je exprezident Andrej Kiska.