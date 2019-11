Radíme: Depresia narúša fungovanie človeka, pacientov je čoraz viac

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 6. novembra (TASR) - Depresia je psychická porucha, ktorá trápi všetky vekové kategórie, avšak čoraz častejšie sa vyskytuje aj medzi mladými. Narúša bežné fungovanie človeka v rodine, práci či sociálnej sfére, mnohí ľudia s depresiou však nevyhľadajú odbornú pomoc. Aj preto je veľmi ťažké s istotou určiť, koľko ľudí v populácii poruchou skutočne trpí. Počet pacientov liečiacich sa na depresívnu poruchu sa však za uplynulých 15 rokov na Slovensku strojnásobil. Upozornili na to predstavitelia Slovenskej psychiatrickej spoločnosti (SPsS).konštatuje prezidentka SPsS Ľubomíra Izáková. "Hoci sa ochorenie môže opakovať, je dobre liečiteľné," dodala. Okrem samotnej depresívnej nálady je ďalším hlavným príznakom depresie neschopnosť prežívať pozitívne emócie či pôžitky a tešiť sa zo života. Objavujú sa aj poruchy spánku a s tým súvisiace problémy s ranným vstávaním a zvládaním bežných denných aktivít. Súčasná moderná liečba však vie podľa psychiatričky pacientom veľmi dobre pomôcť so všetkými symptómami.Pacientom však podľa nej pri diagnostike a liečbe často chýba podpora blízkych. Iní sa boja vyhľadať pomoc z obáv, čo si o nich pomyslí okolie, majú strach zo stigmatizácie, predsudkov a stereotypov, ktoré sa s duševnými poruchami spájajú. Preto často nedostanú účinnú a rýchlu liečbu.Niektorí pacienti trpiaci depresiou majú strach zo samotnej liečby. Boja sa nežiaducich účinkov antidepresív, toho, že ich liečba vyradí z bežného života, ovplyvní ich sexuálny život, iné funkcie organizmu alebo spôsobí interakcie s inou liečbou. "V súčasnosti sú k dispozícii moderné lieky, ktoré sú účinné a nespôsobujú z dlhodobého hľadiska neprimerané vedľajšie účinky," pripomína Izáková.Dôležitou súčasťou terapie je kvalitný spánok. Dlhé bezsenné noci a následná únava podľa Izákovej umocňujú u pacientov pocit strachu a zúfalstva, spôsobujú nesústredenosť či podráždenosť a majú vplyv aj na pracovnú výkonnosť.Psychiatri spolupracujú pri výbere liečby s pacientmi viac ako v minulosti. Pacient by mal pochopiť význam a spôsob liečby a zároveň vyjadriť svoje očakávania od liečby.povedala prezidentka SPsS.Z dôvodu stigmatizácie a strachu pacientov z návštevy psychiatra Liga za duševné zdravie (LDZ) upriamuje pozornosť aj na obnovenú linku dôvery Nezábudka na čísle 0800 800 566.vysvetlil riaditeľ LDZ Martin Knut. Liga prevádzkuje linku s odbornou garanciou SPsS. Je bezplatná, anonymná, funguje 24 hodín denne a môže ju využiť ktokoľvek, kto pociťuje krízu alebo problémy spojené s duševným zdravím.