Nicholsonovej Jablko vyzbieralo už viac ako 10-tisíc podpisov najmä od mladších ľudí, oficiálne sa tak môže stať stranou

Programové tézy

Riešenia pre opatrovateľky

6.4.2023 (SITA.sk) - Strana Jablko vyzbierala už viac ako 10-tisíc podpisov potrebných na registráciu a oficiálne sa tak môže stať stranou. Tím Jablko o tom informoval v tlačovej správe. Ako uviedla zakladateľka strany Lucia Ďuriš Nicholsonová, ľudia im dali podporu v čase, keď je cítiť sklamanie z politiky.Dodala, že spolu s tímlídrami Jablka budú robiť všetko preto, aby nesklamali ich dôveru. Podpisy získali prevažne od mladších ľudí. Vznikajúca strana Jablko už predstavila tímlídrov aj programové tézy a má napísaný manifest svojich členov a stanovy, pričom v prípade úspešnej registrácie chystá snem.Tímlíderka Jablka pre duševné zdravie Pavlína Valovičová informovala, že pošta s obsahom podpísaných hárkov prišla aj z krajín EÚ, napríklad z Nemecka, Španielska či z Veľkej Británie.„Z nášho tímu je rekordérom, ktorý dokázal sám vyzbierať najviac podpisov, Peter Mrázik, odborník na sociálny dialóg a odbory. Priniesol okolo 500,” doplnila Valovičová.Bibiána Kudziová, ktorá má v tíme na starosti riešenia pre opatrovateľky, uviedla, že to bola veľká výzva. „Zber v teréne sa niesol v príjemnej atmosfére a bol úspešný aj vďaka tomu, že sme dokázali jasne odprezentovať naše top priority, napríklad štrukturálnu reformu regiónov alebo to, ako bude vďaka zmenám, ktoré prinesie, možné premeniť odliv mozgov na prílev talentov," dodala Kudziová.Strana má v pláne vyzbierané podpisy v priebehu apríla odovzdať na ministerstve vnútra a začať tak proces registrácie. Ministerstvo bude mať následne 30 dní na rozhodnutie o registrácii.Ďuriš Nicholsonová súčasne uviedla, že každý, kto sa chce podpísať pod vznik Jablka, má ešte čas poslať vyplnený hárok. Vysvetlila, že by chceli na ministerstvo priniesť čo najviac podpisov pre prípadné chyby pri údajoch, ktoré môžu nastať z nepozornosti.