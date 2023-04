Danko rokoval s Radačovským o spoločnom postupe do volieb, chce vytvoriť opozičný blok

Radačovský je bývalý popradský sudca, ktorý rozhodoval v súdnom spore



Radačovský je bývalý popradský sudca, ktorý rozhodoval v súdnom spore Andreja Kisku . Je poslancom Európskeho parlamentu, kandidoval za Ľudovú stranu Naše Slovensko.

6.4.2023 (SITA.sk) - Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko vo štvrtok rokoval s predsedom strany Slovenský patriot a europoslancom Miroslavom Radačovským o spoločnom postupe do volieb.Ako napísal Danko na sociálnej sieti, kde zverejnil aj fotku s Radačovským, „symbolicky sme si dali obed v bývalom Kryme na Šafárikovom námestí v Bratislave. Prešli sme mnoho oblastí a som presvedčený, že sa dohodneme na spoločnom postupe“.Šéf národniarov sa usiluje o vytvorenie slovenského opozičného bloku s cieľom, aby neprepadli hlasy voličov. Podľa webstránky SNS majú blok tvoriť "národovci, socialisti, komunisti, patrioti".O spájaní síl už Danko rokoval aj s nezaradeným poslancom Národnej rady SR Tomášom Tarabom (Život-NS), Rudolfom Huliakom (Národná koalícia), predsedom Socialistov.sk Artúrom Bekmatovom a ďalšími. Taraba nedávno uviedol, že spoločný postup do parlamentných volieb so Slovenskou národnou stranou oznámi pravdepodobne po Veľkej noci.