Nicklas Bäckström v NHL dres nezmení, Washingtonu Capitals podpísal na ďalších päť rokov

14.1.2020 (Webnoviny.sk) - Klub zámorskej hokejovej NHL Washington Capitals predĺžil zmluvu s elitným švédskym centrom Nicklasom Bäckströmom do leta 2025.Tridsaťdvaročný dvojnásobný majster sveta tak v hlavnom meste USA zotrvá o ďalších päť rokov dlhšie, pôvodný kontrakt mal do konca aktuálnej sezóny.Počas nasledujúcich piatich rokov zarobí Bäckström solídnych 46 miliónov USD. Informáciu priniesol oficiálny web NHL.Nicklas Bäckström je súčasťou organizácie Capitals už viac ako jednu dekádu. Do Washingtonu prišiel pred ročníkom 2007/2008 a stal sa nedeliteľnou súčasťou ofenzívnej sily Caps.Od roku 2010 nosí na drese "áčko", pomáha teda kapitánovi Alexandrovi Ovečkinovi . Obaja spolu hrali aj počas výluky v sezóne 2012/2013, pôsobili v KHL v Diname Moskva."Máme veľkú radosť z toho, že tu zostanem ďalších päť rokov. Cítim sa tu ako doma, organizácia Capitals sa stala mojou rodinou. Verím, že máme pred sebou mnoho úspechov," povedal Bäckström pre oficiálny web NHL.Nicklas Bäckström doteraz odohral za Washington 934 duelov základnej časti s bilanciou 240 gólov a 668 asistencií, v play-off pridal 123 štartov (36+70). V sezóne 2017/2018 sa podieľal na zisku Stanleyho pohára pre svoj klub.