Keď prišla Shiffrinová do cieľa, bolo tam až príliš ticho a to ma ešte viac nakoplo, vraví Vlhová o slalome vo Flachau

Shiffrinová sa ledva vošla na stupne víťazov

V niektorých bránkach sa Vlhová aj trápila

Emócie a hluk fanúšikov v cieli

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.1.2020 (Webnoviny.sk) - Každé víťazstvo je výnimočné a užívam si všetky rovnako. To sú slová Petry Vlhovej , prvej slalomárky, ktorá narušila víťaznú hegemóniu Mikaely Shiffrinovej v minimálne dvoch pretekoch v tejto najtočivejšej disciplíne za sebou v jednej sezóne po viac než piatich rokoch.Shiffrinová je kráľovná slalomu od roku 2013, keď získala v Schladmingu prvý titul majsterky sveta a zároveň brala prvý malý glóbus za celkový triumf v tejto disciplíne vo Svetovom pohári. V Záhrebe bolo víťazstvo Petry Vlhovej suverénne, o desať dní neskôr vo Flachau tesné a o to emotívnejšie. Navyše Shiffrinová sa ledva vošla na stupne víťazov, keďže ju zdolala aj Švédka Anna Swennová Larssonová. A pred štvrtou Wendy Holdenerovou mala náskok iba 7 stotín sekundy."Musím uznať, že Petra je momentálne lepšia slalomárka. Musím niečo zmeniť v tréningu, aby som sa zlepšila," uznala Shiffrinová neistým hlasom. Slová hľadala dlhšie ako zvyčajne. "Aj Mikaela je len človek z mäsa a kostí, celý sa trasiem, ako to prežívam, že sme ju po druhý raz za sebou zdolali. Každá séria sa raz skončí a som rád, že Petra to proti Mikaele konečne zlomila," vravel otec Igor Vlha Druhé kolo postavil Shiffrinovej tréner Mike Day, a malo byť šité na mieru Američanke. Veľmi jej to však nepomohlo, dokonca stratila druhú priečku z prvého kola. V niektorých bránkach sa trápila aj Vlhová, z jej náskoku postupne ubúdalo, ale v cieli ju napokon čakali zelené - víťazné čísla."Postavil presne to, čo nemám rada. Neviem, či úmyselne, ale dal tam prechodovú bránku, kde som ´vypadla´ dva roky dozadu. Musela som sa maximálne skoncentrovať aj na celý slalom, lebo toto mi nevyhovuje, ale zvládla som to. Snažila som sa ukázať, že som aj ja silná. Druhé kolo bolo veľmi ťažké, ale keď som videla zelené čísla v cieli, začala som sa tešiť. A keď som videla fanúšikov so slovenskými vlajkami v hľadisku, bol to neopísateľný pocit," referovala Vlhová pre slovenské médiá vo Flachau.Na otázku, ako vnímala fakt, že Shiffrinová napriek veľkej snahe nedosiahla v druhom kole čas, ktorý by ju posunul na prvé miesto, 24-ročná Liptáčka odpovedala:"Počula som, že po jej prejazde cieľom tam bolo až príliš veľké ticho. Potom som videla červené čísla pri jej mene a tušila som, že to pokazila alebo sa niečo stalo. To ma nabudilo ešte viac. Vedela som, že musím ísť naplno a nenechať nič na náhodu. Išla som do toho naplno, ale vyhrala som len o 10 stotín pred Swennovou Larssonovou. Dnes to bolo veľmi tesné. Počúva sa to fajn, že momentálne som najlepšia slalomárka, ale musím to potvrdiť aj v ďalších pretekoch."Vlhová sa na tlačovej konferencii po svojom triumfe vo Flachau nevyhla otázke, aký majú vzťah so Shiffrinovou. "Či sme si niečo povedali po týchto pretekoch? Objali sme sa, ale nepovedali sme si nič. Bolo tam toľko emócií a hluku od fanúšikov, že sa ani nedalo. Medzi nami je veľký rešpekt, ale chápem ju, že môže byť nahnevaná. Ona chce stále víťaziť, je na to zvyknutá. Je však skvelé pre náš šport, že má také dve pretekárky ako sme my dve."