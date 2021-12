Nie je dôvod rozmýšľať nad povinným očkovaním, hovorí Kollár a nepodporí ani ďalšiu „primitívnu hlúposť“

Právna analýza bude známa v januári

26.12.2021 (Webnoviny.sk) - Očkovací príspevok štátu v podobe 300 eur zaberá a očkovanie veľmi pekne ide. Takže nie je dôvod rozmýšľať nad povinným očkovaním ľudí nad 60 rokov. Pre agentúru SITA to uviedol predseda parlamentu a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár.Ako však poznamenal, je za to, aby sa urobil akýkoľvek krok na záchranu tých najzraniteľnejších, a to je kategória občanov 60+. V koalícii totiž niektorí politici hovoria o prípadnom povinnom očkovaní seniorov.Túto tému už dávnejšie otvoril premiér Eduard Heger (OĽaNO), ktorý podporuje očkovanie staršej generácie. Do 10. januára by mala byť známa právna analýza rezortov zdravotníctva a spravodlivosti, či je povinné očkovanie možné.„Slovami, v žiadnom prípade,“ reagoval šéf parlamentu na otázku, či je dôvod rozmýšľať nad tým, že ľudia nad 60 rokov, ktorí by sa nedali zaočkovať, by si priplácali za zdravotnú starostlivosť.„Tí ľudia si platia za zdravotnú starostlivosť celý život. Odovzdali tomuto štátu dane a odvody a majú mať zabezpečenú adekvátnu zdravotnú starostlivosť. Nečakajte, aby som takúto primitívnu hlúposť podporil,“ povedal Kollár.V dôsledku zahltenia nemocníc sa však odkladajú operácie a ľudia musia na ne čakať aj v bolestiach. Podľa Kollára ide o problém slovenského zdravotníctva.„V Maďarsku to vyriešili. Majú toľko lôžok, že prijmú každého a biela medicína ďalej funguje. Nemalo sa dvadsať rokov rozkrádať. Pripisujem to na vrub Smeru, lebo zdravotníctvo je v rozklade,“ poznamenal.Dôvodom, prečo sa ľudia na Slovensku nedajú zaočkovať, je podľa šéfa parlamentu aj to, že celá opozícia využíva očkovanie v boji na získanie percent. „Takto zneužíva ľudí ako rukojemníkov a doslova ich ženie na smrť,“ uzavrel.