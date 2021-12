Nie je možné mať nikdy sa nekončiace lockdowny, tvrdí Remišová a otvorenie reštaurácii a gastro podporujú aj SaS a Sme rodina

Podpora SaS a Sme rodina

Stretnutie po rokovaní vlády

22.12.2021 - Vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) podporuje otvorenie reštaurácií a gastro prevádzok pre očkovaných ľudí. Podľa nej nie je možné mať nikdy sa nekončiace lockdowny.„Ľudia majú slobodu, môžu sa slobodne rozhodnúť, či sa dajú zaočkovať alebo sa nedajú zaočkovať. Všetci vo svete majú informáciu, že všade vo svete zúri nový variant omikron, ktorý je výrazne infekčnejší ako predchádzajúce varianty,” povedala v stredu Remišová s tým, že jediné účinné je byť plne zaočkovaný. Ako vicepremiérka dodala, nemôžeme si dovoliť likvidovať ekonomiku a prevádzky. „Čiže my jednoznačne sme za otvorenie prevádzok pre očkovaných,” uviedla Remišová pred rokovaním vlády.Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (OĽaNO) predtým informoval, že o otváraní gastro prevádzok na vláde v stredu nebudú riešiť.Za otvorenie gastro prevádzok je aj strana Sloboda a Solidarita a hnutie Sme rodina, ktoré podporuje ich otvorenie od 25. decembra, kedy sa budú otvárať hotely a iné ubytovacie zariadenia.Predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO) po rokovaní so zástupcami gastra a cestovného ruchu v pondelok zvolal na stredu 22. decembra pracovné stretnutie medzi zástupcami gastra a cestovného ruchu a ministerstiev zdravotníctva, hospodárstva, financií, dopravy a práce. Toto stretnutie by sa malo uskutočniť po rokovaní vlády.„Spolu s príslušnými ministrami budeme riešiť zostávajúce otvorené otázky týkajúce sa segmentu podnikania, ktorý najviac doplatil na epidémiu. Momentálne je však zložitá pandemická situácia a pri prehodnocovaní opatrení musíme myslieť najmä na situáciu v nemocniciach,” povedal Heger.