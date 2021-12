Bulharsko odmieta rozmiestnenie vojakov NATO na svojom území, považuje to momentálne za neopodstatnené

Zvažujú rôzne scenáre

Krajina je pripravená zvýšiť kapacitu

22.12.2021 (Webnoviny.sk) - Rozmiestnenie vojsk Severoatlantickej aliancie (NATO) na území Bulharska by bolo v súčasnosti neopodstatnené. Vyhlásil to v utorok bulharský minister obrany Stefan Janev, ktorý sa vyjadril k možnej reakcii obranného paktu na posilňovanie vojenskej prítomnosti Ruska pri hraniciach s Ukrajinou.„Takéto rozhodnutie by nezodpovedalo záujmom spojencov ani národným záujmom Bulharska,“ napísal v komentári na sociálnej sieti Facebook.Minister potvrdil, že NATO v reakcii na správanie Ruska zvažuje rôzne scenáre vrátane nasadenia ďalších jednotiek v Bulharsku a Rumunsku, pričom dodal, že „ide o technické diskusie a žiadne rozhodnutie nepadlo“.Takáto debata má potenciál vyvolať v regióne zbytočné napätie a v tejto fáze nie je dôvod považovať aktivity Ruska za priamu hrozbu pre alianciu a jej bezpečnosť, pokračoval Janev.„V tomto zmysle nevidím nič, čo by ospravedlňovalo rozhodnutie o rozmiestnení ďalších vojsk na našom území,“ napísal minister.Dodal, že Bulharsko je v prípade potreby pripravené „zvýšiť kapacitu vlastných jednotiek na svojom území, v kontexte obranných a odstrašovacích schopností aliancie“. Bulharsko je členom NATO od roku 2004.