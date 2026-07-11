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11. júla 2026
Nie je náhradník ako náhradník. Španiel rozhodol za pár sekúnd a Belgičan mu k tomu dopomohol
Prvá semifinálová dvojica MS 2026 vo futbale: Španielsko - Francúzsko. Španielsko tretíkrát v histórii postúpilo do semifinále majstrovstiev sveta vo futbale, zatiaľ čo pre silnú generáciu ...
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11.7.2026 (SITA.sk) - Prvá semifinálová dvojica MS 2026 vo futbale: Španielsko - Francúzsko.
Španielsko tretíkrát v histórii postúpilo do semifinále majstrovstiev sveta vo futbale, zatiaľ čo pre silnú generáciu Belgičanov zostane maximom bronzová medaila z MS 2018 v Rusku.
Druhé štvrťfinále svetového šampionátu v Severnej Amerike sa v Los Angeles skončilo víťazstvom Španielska nad Belgickom 2:1 (1:1). Súperom Španielov v boji o finále budú Francúzi.
O výsledku rozhodla akcia Španielska z 88. minúty. V čase, keď Belgičania z posledných síl bránili nerozhodný stav a tešili sa na predĺženie, Španieli predviedli akciu, ktorá sa ani nezdala byť gólová. Stopér Pau Cubarsí vypálil zo strednej vzdialenosti na bránku Belgicka a brankárovi Sennemu Lammensovi vypadla lopta z rúk.
Kým sa po nej stačil natiahnuť, bol pri nej skôr Mikel Merino a "upratal" ju do bránky. Hráč londýnskeho Arsenalu plní pre Španielsko rolu "zlatého" náhradníka. V osemfinále proti Portugalsku a vo štvrťfinále proti Belgicku odohral dovedna len 9 minút, ale v oboch zápasoch strelil víťazný gól svojho tímu. Proti Belgičanom skóroval ani nie po dvoch minútach pobytu na ihrisku.
"Zdá sa to ako náhoda, ale nie je to náhoda. Ak sa dobre pripravíte, niečo také sa môže stať znova. Som nesmierne šťastný. Možno ešte strelím nejaký víťazný gól, aj keď silno o tom pochybujem... ale uvidíme, čo prinesie budúcnosť. Byť dva zápasy od víťazstva na majstrovstvách sveta je splnený sen. Je to oveľa viac, než len futbal. Celá krajina sleduje tieto zápasy a možnosť zdieľať túto radosť s ľuďmi je veľká česť a robí ma hrdým," uviedol Merino podľa AFP.
Ak sa môže použiť slovíčko smola pri prehre, tak u Belgičanov to platilo na sto percent. Herne síce za Španielmi jasne zaostávali (pomer striel 5-17 a na bránku 2-8), ale bojovnosťou a umne zvolenou taktikou mali na to, aby dostali zápas do predĺženia a možno aj penaltovej lotérie. Chýbali im však dôležití hráči.
V rozcvičke pred zápasom sa Belgičanom zranil kapitán a hráč stredu poľa Yuri Tielemans a v 71. min šiel predčasne so slzami v očiach z ihriska aj brankár Thibaut Courtois.
Svalové zranenie ho limitovalo najmä pri vykopávaní lopty, a tak tréner Rudi Garcia usúdil, že ho radšej vystrieda. Spomenutý náhradník Lammens mal potom smutný podiel na víťaznom góle Španielska.
"Cítil som silnú bolesť v stehennom svale, ale mohol by som pokračovať v zápase. Pri dlhých nákopoch ma to bolelo, ale pri zákrokoch ani nie. Rozhodli sa ma stiahnuť a ja to musím akceptovať, lebo tím je na prvom mieste," vyhlásil Courtois.
Slabou náplasťou pre Belgičanov je fakt, že ako prvý tím na MS 2026 strelili gól Španielom. V závere prvého polčasu Charles De Ketelaere hlavičkou prekonal Unaia Simóna a zrušil jeho nepriestrelnosť, ktorá trvala v sumáre s predchádzajúcimi MS v Katare 649 minút. Druhý gól však už "The Red Devils" nepridali.
"Proti takémuto tímu ako je Španielsko, nemôžete robiť chyby. Bol to vyrovnaný zápas, najmä od momentu, keď sme vyrovnali. Niekedy sa počítajú detaily a dnes to nestačilo. Zranenia pre nás očividne neboli výhoda," posťažoval sa francúzsky tréner v službách Belgičanov Rudi Garcia.
"Máme charakter a odhodlanie pobiť sa o víťazstvá. Na druhej strane sa ukazuje, aké náročné je víťaziť na tejto úrovni. Pre mňa ako trénera je česť viesť toto mužstvo, ktoré, dúfam, ešte nepovedalo posledné slovo. Francúzov sme už dvakrát zdolali," skonštatoval Luis de la Fuente.
Výsledky prvých dvoch zápasov štvrťfinále na MS 2026 vo futbale:
Francúzsko - Maroko 2:0 (0:0) - hralo sa vo Foxborough pri Bostone
Španielsko - Belgicko 2:1 (1:1) - hralo sa v Inglewoode pri Los Angeles
Zostávajúci program štvrťfinále:
Nórsko - Anglicko (11. 7./ 23.00 h SELČ, Miami Gardens)
Argentína - Švajčiarsko (12. 7. / 3.00 h SELČ, Kansas City)
Zdroj: SITA.sk - Nie je náhradník ako náhradník. Španiel rozhodol za pár sekúnd a Belgičan mu k tomu dopomohol © SITA Všetky práva vyhradené.
Španielsko tretíkrát v histórii postúpilo do semifinále majstrovstiev sveta vo futbale, zatiaľ čo pre silnú generáciu Belgičanov zostane maximom bronzová medaila z MS 2018 v Rusku.
Druhé štvrťfinále svetového šampionátu v Severnej Amerike sa v Los Angeles skončilo víťazstvom Španielska nad Belgickom 2:1 (1:1). Súperom Španielov v boji o finále budú Francúzi.
O výsledku rozhodla akcia Španielska z 88. minúty. V čase, keď Belgičania z posledných síl bránili nerozhodný stav a tešili sa na predĺženie, Španieli predviedli akciu, ktorá sa ani nezdala byť gólová. Stopér Pau Cubarsí vypálil zo strednej vzdialenosti na bránku Belgicka a brankárovi Sennemu Lammensovi vypadla lopta z rúk.
Stačilo mu pár minút
Kým sa po nej stačil natiahnuť, bol pri nej skôr Mikel Merino a "upratal" ju do bránky. Hráč londýnskeho Arsenalu plní pre Španielsko rolu "zlatého" náhradníka. V osemfinále proti Portugalsku a vo štvrťfinále proti Belgicku odohral dovedna len 9 minút, ale v oboch zápasoch strelil víťazný gól svojho tímu. Proti Belgičanom skóroval ani nie po dvoch minútach pobytu na ihrisku.
"Zdá sa to ako náhoda, ale nie je to náhoda. Ak sa dobre pripravíte, niečo také sa môže stať znova. Som nesmierne šťastný. Možno ešte strelím nejaký víťazný gól, aj keď silno o tom pochybujem... ale uvidíme, čo prinesie budúcnosť. Byť dva zápasy od víťazstva na majstrovstvách sveta je splnený sen. Je to oveľa viac, než len futbal. Celá krajina sleduje tieto zápasy a možnosť zdieľať túto radosť s ľuďmi je veľká česť a robí ma hrdým," uviedol Merino podľa AFP.
Najprv Tielemans a potom Courtois
Ak sa môže použiť slovíčko smola pri prehre, tak u Belgičanov to platilo na sto percent. Herne síce za Španielmi jasne zaostávali (pomer striel 5-17 a na bránku 2-8), ale bojovnosťou a umne zvolenou taktikou mali na to, aby dostali zápas do predĺženia a možno aj penaltovej lotérie. Chýbali im však dôležití hráči.
V rozcvičke pred zápasom sa Belgičanom zranil kapitán a hráč stredu poľa Yuri Tielemans a v 71. min šiel predčasne so slzami v očiach z ihriska aj brankár Thibaut Courtois.
Bolesť v stehne
Svalové zranenie ho limitovalo najmä pri vykopávaní lopty, a tak tréner Rudi Garcia usúdil, že ho radšej vystrieda. Spomenutý náhradník Lammens mal potom smutný podiel na víťaznom góle Španielska.
"Cítil som silnú bolesť v stehennom svale, ale mohol by som pokračovať v zápase. Pri dlhých nákopoch ma to bolelo, ale pri zákrokoch ani nie. Rozhodli sa ma stiahnuť a ja to musím akceptovať, lebo tím je na prvom mieste," vyhlásil Courtois.
Slabou náplasťou pre Belgičanov je fakt, že ako prvý tím na MS 2026 strelili gól Španielom. V závere prvého polčasu Charles De Ketelaere hlavičkou prekonal Unaia Simóna a zrušil jeho nepriestrelnosť, ktorá trvala v sumáre s predchádzajúcimi MS v Katare 649 minút. Druhý gól však už "The Red Devils" nepridali.
"Proti takémuto tímu ako je Španielsko, nemôžete robiť chyby. Bol to vyrovnaný zápas, najmä od momentu, keď sme vyrovnali. Niekedy sa počítajú detaily a dnes to nestačilo. Zranenia pre nás očividne neboli výhoda," posťažoval sa francúzsky tréner v službách Belgičanov Rudi Garcia.
Charakter a česť
"Máme charakter a odhodlanie pobiť sa o víťazstvá. Na druhej strane sa ukazuje, aké náročné je víťaziť na tejto úrovni. Pre mňa ako trénera je česť viesť toto mužstvo, ktoré, dúfam, ešte nepovedalo posledné slovo. Francúzov sme už dvakrát zdolali," skonštatoval Luis de la Fuente.
Výsledky prvých dvoch zápasov štvrťfinále na MS 2026 vo futbale:
Francúzsko - Maroko 2:0 (0:0) - hralo sa vo Foxborough pri Bostone
Španielsko - Belgicko 2:1 (1:1) - hralo sa v Inglewoode pri Los Angeles
Zostávajúci program štvrťfinále:
Nórsko - Anglicko (11. 7./ 23.00 h SELČ, Miami Gardens)
Argentína - Švajčiarsko (12. 7. / 3.00 h SELČ, Kansas City)
Zdroj: SITA.sk - Nie je náhradník ako náhradník. Španiel rozhodol za pár sekúnd a Belgičan mu k tomu dopomohol © SITA Všetky práva vyhradené.
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