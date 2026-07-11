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11. júla 2026
Zamestnanci si po pandémii na prácu z domu zvykli, firmy sa preto snažia nájsť rozumný hybridný model
Vyše polovica zo zamestnancov, ktorí nejakú formu home office využívajú, si už nevie predstaviť, že by opäť pracovala výhradne z kancelárie. Home office sa nevytráca, firmy skôr hľadajú rozumnú ...
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11.7.2026 (SITA.sk) - Vyše polovica zo zamestnancov, ktorí nejakú formu home office využívajú, si už nevie predstaviť, že by opäť pracovala výhradne z kancelárie.
Home office sa nevytráca, firmy skôr hľadajú rozumnú kombináciu práce z domu a z kancelárie, teda takzvaný hybridný model. Väčšina zamestnávateľov o úplnom zrušení home office neuvažuje, snažia sa však flexibilitu dostať pod lepšiu kontrolu. Vyplynulo to z prieskumu personálnych agentúr Grafton a Gi Group.
Prácu z domu využíva približne 63 % zamestnancov na kancelárskych pozíciách a manažérov. Najčastejšie pracujú z domu jeden až dva dni v týždni, časť respondentov uviedla aj širší rozsah flexibility. Približne 15 % zamestnancov v prieskume uviedlo, že má možnosť plného home office, teda päť dní práce z domu.
„Výsledky nášho prieskumu ukazujú, že home office sa na trhu práce etabloval, ale nie ako jednotný model pre všetkých. Pre veľkú časť ľudí je dostupný v obmedzenom rozsahu a najčastejšie funguje ako súčasť hybridného režimu,“ priblížila marketingová riaditeľka personálnej agentúry Grafton Recruitment a Gi Group Jitka Kouba.
Prieskum tiež ukázal, že zamestnanci si na flexibilitu, ktorú práca z domu prináša, už zvykli. Vyše polovica z tých, ktorí nejakú formu home office využívajú, si už nevie predstaviť, že by opäť pracovala výhradne z kancelárie. Hoci kanceláriu neodmietajú úplne, podľa personálnej agentúry to ukazuje, že po skúsenosti s flexibilitou už nechcú prísť o možnosť prispôsobiť si časť pracovného týždňa vlastnému režimu.
Práca z domu totiž zamestnancom prináša úsporu času, menej stresu z dochádzania, väčší pokoj na sústredenú prácu či lepšie zosúladenie pracovného a súkromného života. Personálna agentúra však upozornila, že ani home office nie je bez rizík. Pri dlhodobej práci z domu sa totiž môže stierať hranica medzi prácou a súkromím, zhoršovať sociálny kontakt s tímom či narastať pocit izolácie. „Nie každý má tiež doma vhodné pracovné podmienky a nie každému vyhovuje pracovať väčšinu času osamote,“ priblížila personálne agentúra.
Zamestnávatelia majú na prácu z domu iný pohľad než zamestnanci. Podľa výsledkov prieskumu však nie je plošný tlak na jej rušenie. Z firiem, ktoré odpovedali na otázku o prípadnom obmedzení home office, väčšina uviedla, že o jeho zrušení neuvažuje.
Najčastejšou formou práce z domu je hybridný model. Pri kancelárskych zamestnancoch firmy obvykle umožňujú jeden alebo dva dni práce z domu týždenne. Plne vzdialený režim je skôr výnimkou. Podľa personálnej agentúry to naznačuje, že firmy nechcú flexibilitu úplne odstrániť, skôr sa ju snažia dostať pod lepšiu kontrolu.
„Z pohľadu zamestnávateľov je prirodzené, že po období veľmi voľných pravidiel hľadajú rovnováhu. Potrebujú udržať produktivitu, tímovú spoluprácu, firemnú kultúru aj prenos know-how. Zároveň však vedia, že prílišný tlak na návrat do kancelárií by mohol znížiť ich atraktivitu na trhu práce,“ priblížila Kouba.
Personálna agentúra upozornila, že práca na pracovisku má stále veľký význam pri tímových poradách, kreatívnej spolupráci, zaškoľovaní nových ľudí, riešení problémov aj budovaní vzťahov vo firme. Pre zamestnávateľov je osobná prítomnosť dôležitá najmä tam, kde treba rýchlu koordináciu alebo úzku spoluprácu. Zamestnancom zase môže kancelária prinášať jasnejšie oddelenie práce a súkromia, sociálny kontakt a jednoduchší prístup k informáciám.
„Problém vzniká vtedy, keď firma vyžaduje prítomnosť v kancelárii bez jasného dôvodu. Ak zamestnanec príde do kancelárie len preto, aby celý deň sedel na online poradách s kolegami, ktorí sú inde, takýto režim nepôsobí ako efektívna organizácia práce, ale skôr ako formálna kontrola,“ upozornili odborníci.
Po odznení pandémie síce začali firmy sprísňovať pravidlá práce z domu a svojich zamestnancov chcú častejšie vidieť v kanceláriách, no ukazuje sa, že úplný návrat k modelu spred pandémie nie je pri mnohých profesiách reálny. Podľa odborníkov sa totiž hybridná práca stala súčasťou očakávaní najmä pri administratívnych, odborných a technologických pozíciách.
Slovensko je v miere práce z domu v porovnaní so západnou Európou opatrnejšie. Podľa odborníkov to súvisí aj so štruktúrou našej ekonomiky, kde sa pri veľkej časti pozícií vo výrobe, logistike, obchode alebo službách vzhľadom na charakter práce home office nedá využívať.
Prieskum ukázal, že práca z domu sa z kancelárií zrejme úplne nevytratí ani v budúcnosti, podľa odborníkov však prejde do zrelšej fázy. Rozhodujúce pritom bude, ako bude mať firma nastavené pravidlá, komunikáciu, hodnotenie výkonu a spoluprácu tímov.
Dobre fungujúci hybridný model by mal byť podľa odborníkov zrozumiteľný pre zamestnancov aj manažérov. „Home office dobre funguje tam, kde je postavený na dôvere, jasných cieľoch a zodpovednosti. Ak firma nevie riadiť výkon inak než cez kontrolu prítomnosti na pracovisku, problém nie je v práci z domu, ale v manažérskom nastavení,“ upozornila Kouba.
Flexibilita práce sa podľa odborníkov mení z benefitu na súčasť pracovnej kultúry. „Firmy, ktoré ju dokážu nastaviť rozumne, môžu získať lojálnejších zamestnancov, širší okruh kandidátov a zdravší spôsob práce. Tie, ktoré budú home office buď bez vysvetlenia rušiť, alebo ho nechajú úplne bez pravidiel, budú skôr narážať na napätie, nedôveru či slabšiu súdržnosť tímov,“ zhodnotili odborníci.
Zdroj: SITA.sk - Zamestnanci si po pandémii na prácu z domu zvykli, firmy sa preto snažia nájsť rozumný hybridný model © SITA Všetky práva vyhradené.
Home office sa nevytráca, firmy skôr hľadajú rozumnú kombináciu práce z domu a z kancelárie, teda takzvaný hybridný model. Väčšina zamestnávateľov o úplnom zrušení home office neuvažuje, snažia sa však flexibilitu dostať pod lepšiu kontrolu. Vyplynulo to z prieskumu personálnych agentúr Grafton a Gi Group.
Zamestnanci si na flexibilitu zvykli
Prácu z domu využíva približne 63 % zamestnancov na kancelárskych pozíciách a manažérov. Najčastejšie pracujú z domu jeden až dva dni v týždni, časť respondentov uviedla aj širší rozsah flexibility. Približne 15 % zamestnancov v prieskume uviedlo, že má možnosť plného home office, teda päť dní práce z domu.
„Výsledky nášho prieskumu ukazujú, že home office sa na trhu práce etabloval, ale nie ako jednotný model pre všetkých. Pre veľkú časť ľudí je dostupný v obmedzenom rozsahu a najčastejšie funguje ako súčasť hybridného režimu,“ priblížila marketingová riaditeľka personálnej agentúry Grafton Recruitment a Gi Group Jitka Kouba.
Prieskum tiež ukázal, že zamestnanci si na flexibilitu, ktorú práca z domu prináša, už zvykli. Vyše polovica z tých, ktorí nejakú formu home office využívajú, si už nevie predstaviť, že by opäť pracovala výhradne z kancelárie. Hoci kanceláriu neodmietajú úplne, podľa personálnej agentúry to ukazuje, že po skúsenosti s flexibilitou už nechcú prísť o možnosť prispôsobiť si časť pracovného týždňa vlastnému režimu.
Práca z domu totiž zamestnancom prináša úsporu času, menej stresu z dochádzania, väčší pokoj na sústredenú prácu či lepšie zosúladenie pracovného a súkromného života. Personálna agentúra však upozornila, že ani home office nie je bez rizík. Pri dlhodobej práci z domu sa totiž môže stierať hranica medzi prácou a súkromím, zhoršovať sociálny kontakt s tímom či narastať pocit izolácie. „Nie každý má tiež doma vhodné pracovné podmienky a nie každému vyhovuje pracovať väčšinu času osamote,“ priblížila personálne agentúra.
Hybridný model je najčastejší
Zamestnávatelia majú na prácu z domu iný pohľad než zamestnanci. Podľa výsledkov prieskumu však nie je plošný tlak na jej rušenie. Z firiem, ktoré odpovedali na otázku o prípadnom obmedzení home office, väčšina uviedla, že o jeho zrušení neuvažuje.
Najčastejšou formou práce z domu je hybridný model. Pri kancelárskych zamestnancoch firmy obvykle umožňujú jeden alebo dva dni práce z domu týždenne. Plne vzdialený režim je skôr výnimkou. Podľa personálnej agentúry to naznačuje, že firmy nechcú flexibilitu úplne odstrániť, skôr sa ju snažia dostať pod lepšiu kontrolu.
„Z pohľadu zamestnávateľov je prirodzené, že po období veľmi voľných pravidiel hľadajú rovnováhu. Potrebujú udržať produktivitu, tímovú spoluprácu, firemnú kultúru aj prenos know-how. Zároveň však vedia, že prílišný tlak na návrat do kancelárií by mohol znížiť ich atraktivitu na trhu práce,“ priblížila Kouba.
Personálna agentúra upozornila, že práca na pracovisku má stále veľký význam pri tímových poradách, kreatívnej spolupráci, zaškoľovaní nových ľudí, riešení problémov aj budovaní vzťahov vo firme. Pre zamestnávateľov je osobná prítomnosť dôležitá najmä tam, kde treba rýchlu koordináciu alebo úzku spoluprácu. Zamestnancom zase môže kancelária prinášať jasnejšie oddelenie práce a súkromia, sociálny kontakt a jednoduchší prístup k informáciám.
„Problém vzniká vtedy, keď firma vyžaduje prítomnosť v kancelárii bez jasného dôvodu. Ak zamestnanec príde do kancelárie len preto, aby celý deň sedel na online poradách s kolegami, ktorí sú inde, takýto režim nepôsobí ako efektívna organizácia práce, ale skôr ako formálna kontrola,“ upozornili odborníci.
Pravidlá sa po pandémii sprísnili
Po odznení pandémie síce začali firmy sprísňovať pravidlá práce z domu a svojich zamestnancov chcú častejšie vidieť v kanceláriách, no ukazuje sa, že úplný návrat k modelu spred pandémie nie je pri mnohých profesiách reálny. Podľa odborníkov sa totiž hybridná práca stala súčasťou očakávaní najmä pri administratívnych, odborných a technologických pozíciách.
Slovensko je v miere práce z domu v porovnaní so západnou Európou opatrnejšie. Podľa odborníkov to súvisí aj so štruktúrou našej ekonomiky, kde sa pri veľkej časti pozícií vo výrobe, logistike, obchode alebo službách vzhľadom na charakter práce home office nedá využívať.
Prieskum ukázal, že práca z domu sa z kancelárií zrejme úplne nevytratí ani v budúcnosti, podľa odborníkov však prejde do zrelšej fázy. Rozhodujúce pritom bude, ako bude mať firma nastavené pravidlá, komunikáciu, hodnotenie výkonu a spoluprácu tímov.
Dobre fungujúci hybridný model by mal byť podľa odborníkov zrozumiteľný pre zamestnancov aj manažérov. „Home office dobre funguje tam, kde je postavený na dôvere, jasných cieľoch a zodpovednosti. Ak firma nevie riadiť výkon inak než cez kontrolu prítomnosti na pracovisku, problém nie je v práci z domu, ale v manažérskom nastavení,“ upozornila Kouba.
Flexibilita práce sa podľa odborníkov mení z benefitu na súčasť pracovnej kultúry. „Firmy, ktoré ju dokážu nastaviť rozumne, môžu získať lojálnejších zamestnancov, širší okruh kandidátov a zdravší spôsob práce. Tie, ktoré budú home office buď bez vysvetlenia rušiť, alebo ho nechajú úplne bez pravidiel, budú skôr narážať na napätie, nedôveru či slabšiu súdržnosť tímov,“ zhodnotili odborníci.
Zdroj: SITA.sk - Zamestnanci si po pandémii na prácu z domu zvykli, firmy sa preto snažia nájsť rozumný hybridný model © SITA Všetky práva vyhradené.
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