Nie je to len povinnosť. Čistý dpf filter môže zvýšiť výkon motora
Väčšina z vás sa na filter pevných častíc pozerá ako na drahý strašiak schovaný v podvozku.
Beriete ho ako ekologickú daň, ktorá len zvyšuje spotrebu a spôsobuje vrásky pri každej návšteve servisu. Pravdou však je, že zanesený systém nie je len o emisiách, ale o pomalej „vražde“ vášho turbodúchadla a celkovej dynamiky. Keď je výfukový trakt nepriechodný, motor musí vyvíjať enormné úsilie, aby vytlačil spaliny von, čo vás oberá o drahocenné kone pod kapotou.
Tento stav nie je prirodzený a rozhodne nie je trvalý, pokiaľ viete, ako systému pomôcť. Poďme sa spoločne pozrieť na to, ako z tohto komponentu urobiť spojenca pre lepší výkon a dlhšiu životnosť vášho miláčika na štyroch kolesách.
Správne fungujúci filter vracia motoru stratenú pružnosť
Keď je keramická vložka filtra čistá, výfukové plyny môžu prúdiť bez zbytočného odporu. Predstavte si, že by ste sa snažili bežať maratón a dýchali by ste cez mokrú handru – presne tak sa cíti váš motor s upchatým systémom. Akonáhle však máte v aute plne fungujúci DPF filter, tlak v potrubí klesne a turbo začne reagovať okamžite bez turbodiery. Tlakové pomery v spaľovacej komore sa stabilizujú a riadiaca jednotka nemusí neustále korigovať zmes.
Zníženie protitlaku vo výfukovom systéme má priamy vplyv na krútiaci moment v nízkych otáčkach, čo oceníte pri každom rozjazde z križovatky. Už nemusíte čakať sekundy, kým sa auto rozhýbe pri predbiehaní na diaľnici. Čistý filter znamená, že motor pracuje v optimálnom tepelnom režime, nenasáva späť nadbytočné teplo a vy cítite ten správny „ťah“. Je to o radosti z jazdy, ktorú si zaslúžite za každých okolností.
Profesionálny a užitočný servis DPF predchádza drahým opravám
Mnohí z vás čakajú až do momentu, kým sa na palubnej doske rozsvieti kontrolka núdzového režimu, čo je však fatálna chyba. Pravidelná diagnostika a užitočný servis DPF dokážu identifikovať problém skôr, než dôjde k nevratnému poškodeniu drahej keramickej vložky vo vnútri obalu. Kvalitné hydrodynamické čistenie dokáže vrátiť priechodnosť filtra na úroveň takmer nového dielu bez poškodenia vzácnych kovov.
Nejde len o odstránenie sadzí, ktoré bežne zhoria pri regenerácii počas jazdy, ale najmä o popolček, ktorý v systéme ostáva natrvalo. Ak ho odborne neodstránite, objem filtra sa fyzicky zmenšuje a regenerácie sa spúšťajú čoraz častejšie, čo vedie k degradácii oleja. Tým trápite nielen samotný filter, ale aj motorový olej, ktorý sa začne riediť nespálenou naftou, čo je priama cesta k zadretiu ložísk.
Čistý výfukový trakt priamo znižuje vašu reálnu spotrebu
Keď motor nemusí bojovať s mechanickou prekážkou vo výfuku, spotrebuje výrazne menej energie na samotný cyklus výplachu valcov. To sa okamžite a merateľne odrazí na palubnom počítači, kde uvidíte pokles o niekoľko decilitrov. Investícia do preventívnej údržby sa vám tak vráti nielen v lepšom pocite, ale aj v nižších prevádzkových nákladoch. Auto zrazu „stíchne“ a kultivovanosť chodu vás milo prekvapí pri každom rannom štarte.
Nezabúdajte, že tento komponent nie je váš nepriateľ, ale skôr zrkadlo celkového stavu spaľovacieho procesu vášho agregátu. Ak mu doprajete potrebnú starostlivosť, odmení sa vám dlhoročnou spoľahlivosťou bez nutnosti drahých výmen za druhovýrobu. Jazdite tak, aby ste auto nedusili len v mestskej zápche, a raz za čas doprajte technike to, čo skutočne potrebuje. Vaše auto vám to vráti výkonom, ktorý vás opäť začne baviť, a o to nám všetkým predovšetkým ide.
Zdroj obrázka: pixstocker/freepik.com
