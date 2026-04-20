Pondelok 20.4.2026
Meniny má Marcel
20. apríla 2026
Nehoda v senickom okrese si vyžiadala dva životy, muž šoféroval bez vodičského preukazu
Polícia naďalej vyšetruje nedeľnú tragickú čelnú zrážku dvoch vozidiel na ceste III/1140 medzi obcami Kuklov a Borský Svätý Jur v okrese Senica. Podľa predbežných informácií vodič vozidla VW Passat ...
20.4.2026 (SITA.sk) - Polícia naďalej vyšetruje nedeľnú tragickú čelnú zrážku dvoch vozidiel na ceste III/1140 medzi obcami Kuklov a Borský Svätý Jur v okrese Senica. Podľa predbežných informácií vodič vozidla VW Passat predchádzal iné vozidlo, pričom prešiel do protismeru, kde sa čelne zrazil s vozidlom Škoda Fabia.
„Nehoda si vyžiadala život 28 - ročného vodiča vozidla Volkswagen a 30 - ročnej spolujazdkyne z druhého vozidla. 33 - ročný vodič Škody utrpel zranenia, s ktorými bol prevezený do nemocnice. Vykonanou lustráciou bolo zistené, že 28 - ročný vodič, ktorý predbiehal, nebol v čase jazdy držiteľom vodičského oprávnenia,“ informovala trnavská krajská polícia.
Okresný vyšetrovateľ vedie v tejto súvislosti trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Všetky okolnosti, za ktorých k tragickej zrážke došlo, sú predmetom ďalšieho vyšetrovania a znaleckého skúmania. Polícia aj v súvislosti s touto nehodou apeluje na vodičov, aby nepreceňovali svoje schopnosti, dodržiavali pravidlá cestnej premávky a sadali za volant len v prípade, ak na to spĺňajú všetky zákonné podmienky.
Zdroj: SITA.sk - Nehoda v senickom okrese si vyžiadala dva životy, muž šoféroval bez vodičského preukazu © SITA Všetky práva vyhradené.
„Nehoda si vyžiadala život 28 - ročného vodiča vozidla Volkswagen a 30 - ročnej spolujazdkyne z druhého vozidla. 33 - ročný vodič Škody utrpel zranenia, s ktorými bol prevezený do nemocnice. Vykonanou lustráciou bolo zistené, že 28 - ročný vodič, ktorý predbiehal, nebol v čase jazdy držiteľom vodičského oprávnenia,“ informovala trnavská krajská polícia.
Okresný vyšetrovateľ vedie v tejto súvislosti trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Všetky okolnosti, za ktorých k tragickej zrážke došlo, sú predmetom ďalšieho vyšetrovania a znaleckého skúmania. Polícia aj v súvislosti s touto nehodou apeluje na vodičov, aby nepreceňovali svoje schopnosti, dodržiavali pravidlá cestnej premávky a sadali za volant len v prípade, ak na to spĺňajú všetky zákonné podmienky.
Zdroj: SITA.sk - Nehoda v senickom okrese si vyžiadala dva životy, muž šoféroval bez vodičského preukazu © SITA Všetky práva vyhradené.
