 24hod.sk    Z domova

20. apríla 2026

Nehoda v senickom okrese si vyžiadala dva životy, muž šoféroval bez vodičského preukazu


Tagy: Tragická dopravná nehoda zrážka dvoch áut

Polícia naďalej vyšetruje nedeľnú tragickú čelnú zrážku dvoch vozidiel na ceste III/1140 medzi obcami Kuklov a Borský Svätý Jur v okrese Senica. Podľa predbežných informácií vodič vozidla VW Passat ...



titulka nehoda 676x451 20.4.2026 (SITA.sk) - Polícia naďalej vyšetruje nedeľnú tragickú čelnú zrážku dvoch vozidiel na ceste III/1140 medzi obcami Kuklov a Borský Svätý Jur v okrese Senica. Podľa predbežných informácií vodič vozidla VW Passat predchádzal iné vozidlo, pričom prešiel do protismeru, kde sa čelne zrazil s vozidlom Škoda Fabia.


Nehoda si vyžiadala život 28 - ročného vodiča vozidla Volkswagen a 30 - ročnej spolujazdkyne z druhého vozidla. 33 - ročný vodič Škody utrpel zranenia, s ktorými bol prevezený do nemocnice. Vykonanou lustráciou bolo zistené, že 28 - ročný vodič, ktorý predbiehal, nebol v čase jazdy držiteľom vodičského oprávnenia,“ informovala trnavská krajská polícia.

Okresný vyšetrovateľ vedie v tejto súvislosti trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Všetky okolnosti, za ktorých k tragickej zrážke došlo, sú predmetom ďalšieho vyšetrovania a znaleckého skúmania. Polícia aj v súvislosti s touto nehodou apeluje na vodičov, aby nepreceňovali svoje schopnosti, dodržiavali pravidlá cestnej premávky a sadali za volant len v prípade, ak na to spĺňajú všetky zákonné podmienky.


Zdroj: SITA.sk - Nehoda v senickom okrese si vyžiadala dva životy, muž šoféroval bez vodičského preukazu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Tragická dopravná nehoda zrážka dvoch áut
