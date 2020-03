Nie ste v Hiltone, odkazuje polícia ľuďom v karanténe v Gabčíkove. Video pobúrilo aj Slovákov

Ubytovaní čakali samostatné izby

19.3.2020 - Ľudia zo zahraničia, ktorí sú na povinnej karanténe v Gabčíkove, sa sťažujú na zlé podmienky. Polícia im odkazuje, že nie sú v Hiltone. Vyplýva to z príspevku zverejneného políciou na sociálnej sieti. Do povinnej karantény musí ísť povinne každý človek, ktorého prevoz zo zahraničia zabezpečí Slovensko.Ministerstvo vnútra má na takéto prípady vyčlenené špeciálne ubytovacie zariadenia v Gabčíkove či Liptovskom Jáne. Sociálne siete však zaplavili príspevky ľudí, ktorí sa sťažujú na povinnú karanténu v zariadení ministerstva vnútra pre zlé hygienické podmienky či slabé informovanie zo strany polície.Podľa polície došlo v zariadení ministerstva vnútra v Gabčíkove došlo k niekoľkým situáciám, keď napríklad ubytovaní čakali, že bude mať každý samostatnú izbu.„Neskôr policajné hliadky, ako aj súkromná bezpečnostná služba zaznamenali incident, pri ktorom sa jedna z ubytovaných žien sťažovala, kládla si podmienky ohľadom stravy a nahrávala si na telefón policajtov a ďalšie prítomné osoby,“ informuje polícia, ktorá zdôrazňuje, že na Slovensku bol vyhlásený výnimočný stav.„Chceme dôrazne upozorniť všetkých klientov, aby neočakávali, že v Gabčíkove budú na nich čakať luxusné služby päťhviezdičkového hotela. Personál zariadenia, policajti a 'sbskári' robia, čo je v ich silách. Nehaňte ich prácu a snahu, nevyvolávajte konflikty,“ upozorňuje polícia a taktiež pripomína, že dopravu ľudí zabezpečuje zo zahraničia ministerstvo zahraničných vecí a ďalšie zložky štátu.„Ak by to takto nefungovalo, boli by stále ďaleko od domova, a kto vie dokedy by si museli predĺžiť pobyt na hoteli,“ dodáva polícia a informuje, že prvých 40 klientov bolo otestovaných s negatívnym výsledkom a smerujú do domácej karantény.