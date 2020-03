Papierová hygiena pre nemocnice zo závodov SHP

O spoločnosti:

19.3.2020 - V týchto dňoch vyrážajú kamióny naložené papierovou hygienou do slovenských nemocníc. Nedostatkový toaletný papier, hygienické vreckovky a papierové utierky od SHP Group zo skupiny ECO - Investment postupne dostanú v rámci pomoci nemocnice v Ružomberku, Banskej Bystrici, Rimavskej sobote, Brezne a v Myjave. Spoločnosť rozvezie v prvej fáze približne 200 paliet papierovej hygieny, čo predstavuje 50 tisíc spotrebiteľských balení rôznych výrobkov a viac ako 150 tisíc kotúčov toaletného papiera."Napriek pandémii robíme všetko pre to, aby naše závody, či už v papierenskom priemysle alebo v mäsopriemysle dokázali zabezpečiť všetky potreby a nároky našich zákazníkov. V ťažkej dobe zároveň nezabúdame na tých, ktorí potrebujú pomoc a tiež na tých, ktorí sú doslova v prvej línii v boji s vírusom. Dodávky papierovej hygieny odosielame v niekoľkých fázach do slovenských nemocníc, ale aj domovov sociálnych služieb," povedal prezident a predseda predstavenstva ECO – INVESTMENT a.s. Milan Fiľo.Spoločnosť SHP Group a.s. patrí do holdingu ECO – INVESTMENT a.s.ECO-INVESTMENT, a.s. je česko-slovenský priemyselno-investičný holding, ktorý pokrýva dlhodobé investície v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, spracovanie mäsa, reality a telekomunikácie. Od jeho založenia je holding prítomný vo viacerých charitatívnych projektoch v oblasti zdravotníctva, vzdelania, kultúry a športu.Informačný servis