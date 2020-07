Nie všetci Rómovia čelia problému s dostupnosťou práce, tvrdí sociologička Kusá

Ťažko zvládnu trojzmennú prácu

Zlepšenie sociálneho postavenia Rómov

19.7.2020 (Webnoviny.sk) - Problému s dostupnosťou práce nečelia všetci Rómovia v rovnakej miere. Majú ho najmä tí, ktorí žijú v priestorovo segregovaných sídlach a v osídleniach takzvanej koncentrovanej chudoby. Často je tam slabá dostupnosť aj verejnou hromadnou dopravou či nedostatočná základná infraštruktúra. Pre agentúru SITA to uviedla sociologička Zuzana Kusá Ako ďalej informuje, vláda by mala všade, kde je to možné, vyžadovať spoločenskú zodpovednosť zamestnávateľov a sociálny rozmer zamestnávania.Napríklad by mala urobiť z vytvárania pracovných príležitostí pre dlhodobo nezamestnaných z uvedených lokalít nutnú podmienku pri účasti na verejnom obstarávaní.Vláda by tiež mala pokračovať v projektoch financovaných zo zdrojov Európskej únie , ktoré znižujú náklady zamestnávateľov pri zamestnávaní ľudí, ktorí boli dlhší čas bez práce. Išlo by napríklad o odpustenie odvodov za takéhoto zamestnanca, financovanie časti pracovného výkonu tých, ktorí budú pracovníkov zaúčať a budú jeho sprievodcami či mentormi v novej životnej role.Sociologička však konštatuje, že toto aktívne úsilie o začlenenie dlhodobo ekonomicky a sociálne vylúčených ľudí nemôže „visieť“ len na podpore samotného zamestnávania.„Veď napríklad ľudia, ktorí bývajú v preplnených príbytkoch, veľmi ťažko zvládnu prácu v trojzmennej prevádzke, špeciálne v nočnej, pretože ich bývanie im vôbec nedáva možnosť oddychovať cez deň,“ vysvetlila Kusá.V tejto súvislosti je tak bývanie vecou kľúčového významu, a to aj pre schopnosť pracovať alebo sa vzdelávať, či pre možnosť detí pripravovať sa do školy.„Osobne ma znepokojuje, že hoci vláda v programovom vyhlásení veľmi rozumne akcentuje podporu výstavby nájomných bytov, v prípade komunít, ktoré bývajú v najhorších podmienkach a majú najpálčivejší nedostatok zdrojov, hovorí o svojpomocnej výstavbe,“ zdôraznila sociologička.Doplnila tiež, že toto rozhodnutie neberie do úvahy poznatky, že svojpomocná výstavba sa dá veľmi komplikovane skombinovať s prácou a že táto dvojitá záťaž sa dá zvládnuť len na úkor ďalších vecí.„Z mojich výskumov dedenia chudoby majoritného obyvateľstva sa ukazuje, že ak si chudobní ľudia svojpomocne stavali domy, doslova to vytunelovalo ich pozornosť, životnú energiu a aj šance na vzdelávanie najmladšej generácie,“ uzavrela Kusá.Vláda Igora Matoviča OĽaNO ) sa v programovom vyhlásení zaviazala, že sa bude zasadzovať za zlepšenie sociálneho, ekonomického a občianskeho postavenia Rómov v spoločnosti.Vynaloží všetko úsilie na to, aby konkrétne opatrenia viedli k hmatateľným zmenám, najmä u tej časti Rómov, ktorí v 21. storočí na Slovensku žijú bez prístupu k pitnej vode a základnej infraštruktúre.Zároveň bude klásť dôraz na efektívne využívanie verejných zdrojov vrátane eurofondov, na zmenu kvality života, najmä bývania, za priamej účasti samotných Rómov.