Súd v kauze vraždy Kuciaka (21. deň): Norbert B. hľadal na vraždu novinára bieleho koňa

20.7.2020 - Zoltán Andruskó, odsúdený v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka, tvrdí, že ho pár dní pred zadržaním navštívil Dušan Kracina, a to v mene nitrianskeho podnikateľa Norberta B. Mal mu oznámiť, že v súvislosti s vraždou hľadajú v Maďarsku bieleho koňa. Andruskó o tom v pondelok vypovedá ako svedok pred Špecializovaným trestným súdom.Biely kôň, ktorého mal nájsť Kracina, sa mal podľa Andruskóových slov priznať k vražde. Za priznanie mala "skupina, ktorá ho ovládala," inkasovať milión eur od obžalovaného Mariana K.Andruskó uviedol, že o vražde novinára sa mala vymyslieť legenda o tom, že skutočným dôvodom na vraždu Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej bolo vydieranie podnikateľov na východnom Slovensku. Podľa vymyslenej legendy ich mala vydierať Zlatica Kušnírová v súvislosti so stavbou, na ktorej mala robiť archeologický výskum jej dcéra Martina. Mala sa tak chcieť obohatiť o 300.000 eur s vyhrážkou, že má zaťa investigatívneho novinára.Norbert B., ktorý je vo vyšetrovacej väzbe v korupčnej kauze Dobytkár, vypovedal pred senátom, že o osobách vykonávateľov sa rozprávalo pred ich zadržaním v bratislavských podnikoch. O tom, že Norbert B. vedel, kto sú Zoltán Andruskó a údajní vykonávatelia vraždy, ešte pred ich zadržaním vypovedal aj svedok Peter Tóth.Po doplnení Andruskóovej spontánnej výpovede sa na Kracinu pýtal aj obžalovaný Marian K. Okrem toho sa pýtal na obsah Andruskóovho telefónu, avšak viacero jeho otázok senát Ruženy Sabovej nepripustil.Pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku sa v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej prehrávali telefonáty medzi obžalovanými Tomášom Sz. a odsúdeným Zoltánom Andruskóm. Po ich prehratí odmietol obžalovaný Tomáš Sz. vypovedať.Na súde sa prehrávali telefonáty v maďarčine, najprv medzi Miroslavom M. a Tomášom Sz., v ktorých sa rozprávali o tom, že ich priateľky chcú poznať spôsob ich obživy, čo im prekážalo. Následne verejnosť mohla počuť telefonáty medzi Andruskóm a Tomášom Sz. Obžalovaný sa v nich vyjadril, že mu prekážajú klebety, ktoré sa o ňom šíria. V ďalších rozhovoroch hovorili aj o prevodoch DPH, čo podľa obžalovaného Mariana K. tiež dokazuje, že sa Zoltán Andruskó živil podvodmi.Po prehratí telefonátov vyzvala predsedníčka senátu Ružena Sabová obžalovaného, aby predstúpil vypovedať. On však odmietol, a tak sa ho nemohol pýtať otázky ani Marian K., ktorý sa pýtať chcel. K samotnému skutku vypovedal Tomáš Sz. na súde ešte v januári, svoju vinu popiera.Počas obedňajšej prestávky sa prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Vladimír Turan vyjadril aj k tvrdeniam Andruskóa o tom, že sa mal po vražde angažovať na jej zahladení aj nitriansky podnikateľ Norbert B. "Nemáme na to jednoducho dôkazy," uviedol Turan s tým, že samotné tvrdenie Andruskóa je na vznesenie obvinenia málo. Splnomocnenec poškodených Kuciakovcov Daniel Lipšic potvrdil, že mal o takejto operatívnej informácii vedomosť.



Správy o tom, že mal právoplatne odsúdený za vraždu novinára Zoltán Andruskó dlžiť peniaze Alene Zs. sú šifra o príprave vrážd prokurátorov Petra Šufliarskeho a Maroša Žilinku. Pred senátom Špecializovaného trestného súdu to uviedol samotný Andruskó. Alena Zs. to odmieta a tvrdí, že jej aj po vražde novinára dlžil peniaze.



Na súde sa čítala SMS komunikácia medzi Andruskóm a obžalovanou Alenou Zs. V správe po maďarsky tlačí Alena Zs. na Andruskóa, aby jej vrátil peniaze a poslal úroky. Podľa jej vyjadrení k tomuto dôkazu dané správy vyvracajú Andruskóve výpovede, v ktorých hovoril o tom, že Alene Zs. nič nedlžil. "Táto komunikácia potvrdzuje, že má požičané peniaze, že som si pýtala úroky a opäť neplatil, a opäť meškal, " doplnila obžalovaná.



Andruskó zase tvrdí, že správy hovoria o pripravovaných vraždách prokurátora úradu špeciálnej prokuratúry Maroša Žilinku a niekdajšieho prvého námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho. Dlhy považuje za výmysly obžalovanej. Vysvetľuje ich aj tým, že za dlhom, ktorý od neho pýtala, stálo nevykonanie vraždy prokurátora Žilinku. Podľa Andruskových slov aj jeho predchádzajúcich výpovedí mu obžalovaná uviedla, že jej dlží státisíce za to, že neboli vykonané vraždy prokurátorov.



Zatiaľ čo obžalovaný Marian K. považuje Andruskóa za klamára, tak splnomocnenec poškodených Kuciakovcov Daniel Lipšic považuje jeho výpoveď za dôveryhodnú. "Vypovedal o okolnostiach, ktoré boli následne objektívnymi dôkazmi potvrdené," uviedol Lipšic. O dôkazoch v podobe Threemy a lokalizačných údajoch z BTS staníc nemohol mať v čase svojej výpovede Andruskó žiadnu vedomosť a nemali ju ani policajti. Andruskó začal ku skutku vypovedať v deň zadržania.



Pred obednou prestávkou bola Andruskóva výpoveď ukončená. Popoludní pred senát opätovne predstúpi kriminalista v odbore IT Dušan Mikulaj.

Pred senátom Špecializovaného trestného súdu pokračuje hlavné pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Na lavici svedkov sedí právoplatne odsúdený sprostredkovateľ vraždy Zoltán Andruskó, popoludní by mal vypovedať kriminalista z oblasti IT Dušan Mikulaj.



V posledných týždňoch začali pred senátom vypovedať obžalovaní Marian K. a Alena Zs. Obaja venovali vo svojej výpovedi pozornosť aj Andruskóovi a jeho výpovedi, ktorú spochybňujú. Alena Zs. sa opakovane odvolávala na to, že jej Andruskó mal dlžiť peniaze, ktoré si neodpracoval vraždou novinára. Dokazovať to má telefonát z odpočúvaní, ktorý sa na súde prehrával. Marian K. zase upozorňoval na rozdiely vo výpovediach Miroslava M. a samotného Andruskóa, ako aj na fakt, že nevedeli povedať, koľko peňazí mali za vraždu dodatočne inkasovať.



Pred senát sa opätovne tiež dostaví kriminalista z oblasti IT Dušan Mikulaj. Ten v posledných týždňoch vypovedal najmä o pohybe telefónov obžalovaných, ktorý vyskladal z dát poskytnutých mobilnými operátormi.



Z vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sú obžalovaní neprávoplatne odsúdený Miroslav M., Tomáš Sz., Alena Zs. a Marian K. Ten si mal podľa obžaloby objednať vraždu ako pomstu za Kuciakove články o jeho ekonomickej trestnej činnosti.

Kauza vraždy novinára Kuciaka

Obžalovaní sú v tomto prípade podnikateľ Marian Kočner, jeho známa Alena Zsuzsová a bývalý policajt Tomáš Szabó.



Na samostatné konanie bol v prípade vraždy novinára vyčlenený bývalý vojak Miroslav Marček, ktorý sa priznal, že zastrelil Kuciaka, jeho snúbenicu aj podnikateľa Molnára v roku 2016. Tento obžalovaný bol v pondelok 6. apríla neprávoplatne odsúdený na 23 rokov väzenia.



Účasť na vražde priznal aj Zoltán Andruskó. Po dohode o vine a treste s prokurátorom mu súd uložil trest 15 rokov väzenia. Andruskó od svojho zadržania na jeseň 2018 spolupracoval v kauze vraždy Kuciaka s vyšetrovateľmi. Kuciaka a jeho snúbenicu Kušnírovú zastrelili 21. februára 2018 v ich dome v obci Veľká Mača v okrese Galanta.



Kuciak bol investigatívnym novinárom a okrem iného sa zaoberal kauzami podnikateľa Kočnera. Súdny proces v tejto kauze sa začal v januári tohto roku, pričom súd doposiaľ vypočul veľkú časť navrhnutých svedkov. Oboznámil sa tiež s ďalšími dôkazmi, medzi nimi napríklad s komunikáciou obžalovaných Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsovej v aplikácii Threema, telefonátom obžalovaného podnikateľa s neskôr zavraždeným Kuciakom, alebo napríklad s článkami zavraždeného.