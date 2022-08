Niekdajší nemecký olympionik Jan Hempel obvinil národnú federáciu. Ignorovala sexuálne zneužívanie trénermi

Tréner ho zneužíval od 11 rokov

Dokument o zneužívaní plavcov

Langer spáchal samovraždu

Federácia vyjadrila hlboké zdesenie

20.8.2022 (Webnoviny.sk) - Bývalý olympionik v skokoch do vody Jan Hempel obvinil Nemeckú plaveckú federáciu (DSV), že ignorovala jeho sťažnosti týkajúce sa sexuálneho zneužívania.Päťdesiatročný rodák z Drážďan, ktorý reprezentoval Nemecko na štyroch olympijských hrách, tvrdí, že ho 14 rokov opakovane zneužíval bývalý tréner Werner Langer. Údajne s tým začal už v roku 1982, keď mal Hempel iba 11 rokov.„Federácia mi navrhla, aby som to nešíril okolo seba, pretože to ohrozí náš šport,“ povedal Hempel v piatok pre tlačovú agentúru DPA.Hempel prvýkrát publikoval obvinenia voči Langerovi v dokumente s názvom „Zneužívaný - sexuálne zneužívanie v nemeckom plávaní“, ktorý vo štvrtok odvysielala nemecká verejnoprávna televízia ARD.Tá zdokumentovala aj obvinenia iných bývalých plavcov, ktorí sa stali obeťami zneužívania zo strany trénerov.Hempel povedal, že Langerovo zneužívanie bolo pravidelné až do chvíle tesne pred olympijskými hrami v Atlante v roku 1996, keď sa prvýkrát dokázal ubrániť. Dodal, že o rok neskôr o tom informoval trénerku nemeckej reprezentácie Ursulu Klingerovú.Langera suspendovali, no podľa Hempela to nebolo z dôvodu sexuálneho zneužívania, ale pre jeho údajnú minulosť v tajnej polícii Stasi, ktorá fungovala v 70. a 80. rokoch minulého storočia v niekdajšej Nemeckej demokratickej republike (NDR).Langer neskôr spolupracoval s rakúskymi plavcami. V roku 2001 spáchal samovraždu.Hempel pre ARD povedal, že ho Langer dokonca zneužil na verejných toaletách počas olympijských hier v Barcelone v roku 1992 predtým, ako išiel súťažiť.„Nevynechal jedinú príležitosť,“ povedal Hempel.DSV vo vyhlásení vyjadrila „hlboké zdesenie z popisovaných skúseností obetí“ a ospravedlnila sa obetiam za to, že „museli znášať takéto traumatické skúsenosti“.Taktiež informovala, že suspenduje reprezentačného trénera skokanov do vody Lutza Buschkowa, o ktorom Hempel povedal, že vedel o Langerovom zneužívaní.Buschkow spolupracoval s nemeckým tímom na tohtoročných majstrovstvách Európy v Ríme. DSV však uviedla, že zo spisov, ktoré preskúmala, nevyplynulo, že by Buschkow vedel o údajnom zneužívaní.