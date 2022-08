Organizátori US Open v New Yorku prerozdelia historicky najvyššiu dotáciu

Prilepšia si šampióni v dvojhre

Prilepšia si už v úvodných kolách

20.8.2022 (Webnoviny.sk) - Dotácia záverečného grandslamového turnaja tenisovej sezóny, US Open v New Yorku, bude premiérovo v histórii vyššia ako 60 miliónov dolárov.Ako referuje oficiálny web podujatia vo Flushing Meadows, oproti vlaňajšku dotácia vzrástla o 2,6 milióna dolárov na súčasných 60,1 milióna. Turnaj sa začne v pondelok 29. augusta a potrvá do nedele 11. septembra.Šampióni vo dvojhre si z New Yorku odnesú šek na 2,6 milióna dolárov. To je o 100-tisíc viac ako v minulom roku. Prémie pre „singlových“ víťazov však majú ďaleko k odmenám spred pandémie koronavírusu, keďže v roku 2019 šampiónom pribudlo na konto 3,9 milióna dolárov.Opäť si polepšia tenisti a tenistky v úvodných kolách. Za účasť v hlavnej súťaži newyorského grandslamového turnaja dostanú 80-tisíc dolárov, o 5-tisíc viac ako vlani. V prípade postupu do druhého kola zarobia 121-tisíc dolárov.Prienik do 3. kola je honorovaný sumou 188-tisíc, osemfinále 278-tisíc, štvrťfinále 445-tisíc a semifinále 705-tisíc. Zdolaný finalista dostane čiastku 1,3 milióna. Najlepšie dvojice vo štvorhre si polepšia o 688-tisíc dolárov.