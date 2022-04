Niekdajší tenisový šampión Boris Becker si posedí vo väzení, britský súd mu vymeral dva a pol roka

Pred rokmi dostal podmienku

Bankrot vyhlásil pre vysoké dlhy

30.4.2022 (Webnoviny.sk) - Šesťnásobného grandslamového šampióna Borisa Beckera odsúdili v piatok v Londýne na dva a pol roka za mrežami za to, že nepriznal všetok svoj majetok po vyhlásení osobného bankrotu v roku 2017.Bývalému nemeckému tenistovi hrozilo až sedem rokov väzenia. Na súde do poslednej chvíle popieral svoju vinu.Tvrdil, že spolupracoval s úradmi a dokonca ponúkol ako záruku svoj snubný prsteň. O podmienečné prepustenie bude môcť požiadať najskôr po 15 mesiacoch výkonu trestu.Sudkyňa Deborah Taylorová si vypočula Beckerovho obhajcu Jonathana Laidlawa aj žalobkyňu Rebeccu Chalkleyovú. Päťdesiatštyriročnému trojnásobnému víťazovi Wimbledonu potom povedala, že neprejavil žiadnu ľútosť nad svojím konaním.Pri rozhodovaní vzala do úvahy ako priťažujúcu okolnosť aj Beckerov podmienečný trest za daňové úniky, ktorý dostal v roku 2002 v Nemecku. Podľa nej sa z toho dostatočne nepoučil.Laidlaw obhajoval bývalú svetovú jednotku tým, že za nepriznané peniaze si neužívala luxusný život. Becker ich vraj použil na svoje deti, nájom a iné legálne výdavky a neplánoval ich nijako zhodnocovať.Obhajca dodal, že verejné poníženie je pre niekdajšieho tenistu dostatočným trestom. Žalobkyňa však trvala na tom, že Beckerovo protiprávne konanie bolo úmyselné, nečestné a že sa len snaží hodiť vinu na niekoho iného.Becker musel vyhlásiť bankrot pre vysoké dlhy. Na marcovom súdnom pojednávaní konštatoval, že žil honosným životom, napríklad na exotických dovolenkách.Sťažoval sa, že jeho rozvod s bývalou manželkou Barbarou Beckerovou v roku 2001 zahŕňal vysoké výživné na ich dvoch synov.Obvinený bol z toho, že previedol peniaze na svoje niekdajšie manželky Barbaru a Lilly, že nepriznal vlastníctvo nehnuteľností či neodovzdal víťazné trofeje. Veľkej časti z uvedeného sa už rodák z Leimenu zbavil v dražbách.