Slovákov potiahli premiéroví strelci, Valach: Neskutočný pocit

Slovenskí hokejoví reprezentanti dosiahli v príprave pred MS v Helsinkách druhé víťazstvo, v piatkovom zápase v Nemecku ich k triumfu 3:1 potiahli premiéroví strelci. V drážďanskej Joyntex Aréne strelili svoje prvé reprezentačné góly Marek Valach a Michal Ivan. Tretí pridal Adam Liška.



Slováci predtým zdolali Česko 3:1, teraz oslávili ďalší triumf. "Mali sme solídny začiatok, ale druhá a tretia tretina nebola podľa našich predstáv. Dostali sme gól v oslabení a to nás dostalo niekam, kde sme nechceli byť. Spravíme si videorozbor, máme chalanom čo ukázať. Robili sme totiž veľa vecí, ktoré od chalanov nechceme," povedal asistent trénera Ján Pardavý.



Útočník Valach strelil gól po skrumáži, keď dorazil do bránky strelu Olivera Okuliara. "Je to neskutočný pocit, som za to veľmi rád. Bolo tam veľmi dobré napádanie a Okuliar vystrelil na bránku. Ja som išiel na dorážku a som rád že sa to podarilo," opísal Valach svoje pocity.

Na snímke vľavo brankár Matej Tomek (Slovensko), vpravo Daniel Fischbuch a dole Taro Jentzsch (obaja Nemecko) počas prípravného zápasu Nemecko - Slovensko v Drážďanoch v piatok 29. apríla 2022.

Foto: TASR - Martin Baumann

Výkon slovenských hokejistov však nebol ideálny, najmä po góle Alexandra Ehla na 1:3 dovolili Nemcom viac vecí v obrannom pásme. "Zápas hodnotím pozitívne, aj keď to nebolo ideálne. Ale počíta sa výsledok," povedal Valach.Slovenský útočník bol aj pri ďalšom góle, ktorý však arbitri správne neuznali. Jeho strelu totiž Okuliar dostal do siete po zásahu vysokou hokejkou. "Stále som dúfal, že to uznajú, ale aj Oliver potom povedal, že bola vysoká hokejka. Verím, že ho dá zajtra."V sobotu Slováci odohrajú proti Nemcom odvetu, radi by zopakovali triumf. "Keď budeme dobre napádať a robiť veci, ktoré si povieme v šatni, tak to bude dobré," vyhlásil Valach.Do odvety urobia tréneri niekoľko zmien, Pardavý uviedol: "Do bránky pôjde Paťo Rybár, máme ešte Dávida Mudráka a Mira Muchu, budeme to riešiť zajtra."