Niekdajší tréner Sekerovho Dallasu priznal problémy s alkoholom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.1.2020 (Webnoviny.sk) - Už bývalý tréner klubu zámorskej hokejovej NHL Dallas Stars Jim Montgomery označil decembrové ukončenie pôsobenie na lavičke "hviezd" ako adekvátny krok zo strany vedenia klubu a priznal, že odvtedy nastúpil na protialkoholické liečenie.Montgomeryho v prvej polovici decembra nahradil jeho dovtedajší asistent Rick Bowness. Montgomery viedol Stars od mája 2018, kedy nahradil Kena Hitchcocka, vedenie klubu jeho odchod zdôvodnilo neprofesionálnym správaním sa. "Bol to pre mňa dobrý budíček," povedal Montgomery."Zobral som to ako výzvu. Nechal som v štichu vedenie klubu, hráčov aj ďalších zamestnancov organizácie," kajá sa. "A čo je najhoršie, aj svoju manželku a celú rodinu. Prepustenie z funkcie ma však prinútilo pozrieť sa do zrkadla a rozhodnúť sa, či chcem pokračovať v škodlivom zdravotnom štýle alebo požiadam o pomoc. Vybral som si to druhé," pokračoval 50-ročný hokejový odborník.Montgomery nastúpil na protialkoholické liečenie v piatok. "Podporujeme Jima v jeho rozhodnutí a veríme, že s pomocou okolia sa stane silnejším človekom," poznamenal generálny manažér dallaského klubu Jim Nill.