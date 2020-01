Slovan viedol 4:1 a prehral, Banská Bystrica vyhrala a v Tipsport lige triumfovali aj Trenčania

Košice nepridali trinásty triumf

Špirkove góly rozhodli



Tipsport liga - základná časť - 37. kolo



sobota:



HC Mikron Nové Zámky - HC Slovan Bratislava 6:5 po predĺžení (1:3, 3:1, 1:1 - 1:0)

Góly: 20. Rogoň (Holovič, Drtina), 28. Stupka, 28. T. Pospíšil (Fereta), 32. J. Jurík (Obdržálek), 44. T. Pospíšil (Stupka, Bajtek), 64. Obdržálek (J. Jurík) - 10. Sersen (Bačik, Abdul), 13. Demo (R. Bondra), 20. St. Pierre (Basaraba, R. Bondra), 24. Puliš (Meszároš, Abdul), 47. Puliš (Abdul, Zigo)



MHk 32 Liptovský Mikuláš - HC '05 iClinic Banská Bystrica 4:5 po sam. nájazdoch (2:0, 1:1, 1:3 - 0:0, 0:1)

Góly: 8. Tamáši (M. Roman, Rudolf Huna), 13. Piatka (J. Sukeľ), 36. Rudolf Huna (Petran), 59. Rudolf Huna (Petran) - 33. M. Bartánus (Mihálik, Šille), 50. Lamper, 51. Southorn (Hohmann, Hickmott), 60. Hohmann (Jääskeläinen), rozhodujúci sam. nájazd M. Bartánus



HKM Zvolen - HC 07 WPC Koliba Detva 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

Góly: 4. Špirko (Drgoň, M. Halama), 14. Špirko (M. Halama, McPherson), 26. Betker (Parks, Trotter), 37. McPherson (Corrin, Špirko), 51. Thompson (Tomko) - 23. Gašpar (Jendroľ)



MAC Budapešť (Maď.) - HC Košice 4:3 po predĺžení (2:2, 1:0, 0:1 - 1:0)

Góly: 9. Langkow (T. Klempa), 13. Bodó (Pitt), 29. Langkow (McNally), 64. Sofron (McNally) - 13. B. Rapáč (Bortňák), 20. Marcel Haščák (D. Skokan), 50. Bortňák (Milý)



HK Nitra - HK Poprad 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Góly: 10. Fominykh (M. Versteeg, Pupák), 21. Yellow Horn (Kerbashian), 49. Kerbashian (Yellow Horn, M. Versteeg) - 25. Preisinger (Vandas, Kozák), 53. D. Brejčák (Preisinger, Handlovský)



Dukla Trenčín - HK Dukla Ingema Michalovce 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Góly: 11. Bezúch (Sojčík, Mikyska), 31. Balán (Sojčík), 53. Mikyska (McCormack), 60. Bezúch (Mikyska) - 17. Korhonen (Spilar, Ventelä), 46. Mašlonka (Dalhuisen)



20. Rogoň (Holovič, Drtina), 28. Stupka, 28. T. Pospíšil (Fereta), 32. J. Jurík (Obdržálek), 44. T. Pospíšil (Stupka, Bajtek), 64. Obdržálek (J. Jurík) - 10. Sersen (Bačik, Abdul), 13. Demo (R. Bondra), 20. St. Pierre (Basaraba, R. Bondra), 24. Puliš (Meszároš, Abdul), 47. Puliš (Abdul, Zigo)8. Tamáši (M. Roman, Rudolf Huna), 13. Piatka (J. Sukeľ), 36. Rudolf Huna (Petran), 59. Rudolf Huna (Petran) - 33. M. Bartánus (Mihálik, Šille), 50. Lamper, 51. Southorn (Hohmann, Hickmott), 60. Hohmann (Jääskeläinen), rozhodujúci sam. nájazd M. Bartánus4. Špirko (Drgoň, M. Halama), 14. Špirko (M. Halama, McPherson), 26. Betker (Parks, Trotter), 37. McPherson (Corrin, Špirko), 51. Thompson (Tomko) - 23. Gašpar (Jendroľ)9. Langkow (T. Klempa), 13. Bodó (Pitt), 29. Langkow (McNally), 64. Sofron (McNally) - 13. B. Rapáč (Bortňák), 20. Marcel Haščák (D. Skokan), 50. Bortňák (Milý)10. Fominykh (M. Versteeg, Pupák), 21. Yellow Horn (Kerbashian), 49. Kerbashian (Yellow Horn, M. Versteeg) - 25. Preisinger (Vandas, Kozák), 53. D. Brejčák (Preisinger, Handlovský)11. Bezúch (Sojčík, Mikyska), 31. Balán (Sojčík), 53. Mikyska (McCormack), 60. Bezúch (Mikyska) - 17. Korhonen (Spilar, Ventelä), 46. Mašlonka (Dalhuisen)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.1.2020 (Webnoviny.sk) - Hokejisti Slovana Bratislava nevstúpili úspešne do kalendárneho roka 2020. Na ľade Nových Zámkov v sobotňajšom súboji 37. kola základnej časti získali iba bod za prehru 5:6 po predĺžení. "Belasí" v sobotu zaznamenali už piatu prehru z ostatných šiestich zápasov.K triumfu im nepomohli ani dve z troch avizovaných posíl, v Nových Zámkoch nastúpili už kanadskí útočníci Joe Basaraba aj Martin St. Pierre. Prvý menovaný sa prezentoval asistenciou, druhý zaznamenal jeden gól.Slovan u súpera viedol už 4:1 a zdalo sa, že pohodlne dokráča k zisku troch bodov. Opak bol však pravdou a Nové Zámky otočili na 5:4, aspoň bod pre Slovan zachránil v 47. min Radovan Puliš. V predĺžení o úspechu Novozámčanov rozhodol Petr Obdržálek.Iba jeden bod získali v sobotu aj Košice, ktoré nepotvrdili pozíciu lídra TL na ľade maďarského tímu MAC Budapešť. "Oceliari" svojmu súperovi podľahli 3:4 po predĺžení. Košičania v zápase prehrávali 0:2 aj 2:3, duel však doviedli do predĺženia, v ňom rozhodujúci gól strelil v 64. min István Sofron.MAC bodoval prvýkrát po sérii piatich prehier v riadnom hracom čase. Košice zaznamenali prvú prehru od 17. novembra, vtedy nestačili na DVTK Miškovec. Košice teda v sobotu nepridali trinásty triumf za sebou.Ani súboj druhej Banskej Bystrice v Liptovskom Mikuláši nepriniesol víťaza v riadnom hracom čase. Liptáci viedli 2:0, 3:1 aj 4:3, ale rozhodnúť museli až samostatné nájazdy. V nich o triumfe tímu spod Urpína rozhodol v šiestej sérii Marek Bartánus. Úradujúci majster tak získal na Liptove dva body k vedúcim Košiciam sa priblížil na rozdiel dvoch bodov.Derby stretnutie medzi Zvolenom a Detvou prinieslo hladký triumf domácich 5:1. Ako rozhodujúce sa ukázali dva góly Rastislava Špirka v prvej tretine, za hostí v 23. min skorigoval na priebežných 1:2 Rastislav Gašpar.Nitra si v domácom prostredí poradila s Poprad a do tabuľky si pripísala tri body za triumf 3:2. Víťazný zásah zaznamenal Kale Kerbashian. Nitra bodovala naplno napriek absencii najväčšej ofenzívnej hviezdy Krisa Versteega, ktorý je zranený a vynechá niekoľko najbližších týždňov.V súboji dvoch Dukiel aj tretíkrát v tejto sezóne uspeli Trenčania, no o tri body museli bojovať až do konca. Hosťom sa podarilo vyrovnať na 1:1 aj 2:2, ale na presilovkový gól Josef Mikysku už nenašli odpoveď a triumf Trenčína 4:2 spečatil v závere Juraj Bezúch.