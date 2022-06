Niekdajší veľký talent slovenského hokeja mieri z Česka do Nemecka, Martin Réway bude hrať za EHC Freiburg

V Porube bol na hosťovaní

Hral aj vo Švajčiarsku

15.6.2022 (Webnoviny.sk) - V minulosti veľký talent slovenského hokeja, útočník Martin Réway , nebude pokračovať v českom tíme RT Torax Poruba z druhej najvyššej súťaže a mieri do Nemecka. Ako informuje web hokej.cz, dvadsaťsedemročný slovenský hokejista by mal hrať za EHC Freiburg v DEL2."Martin šiel za lukratívnejšou a finančne zaujímavejšou ponukou do Nemecka, na spolupráci sa dohodol vo Freiburgu," povedal pre uvedený web generálny manažér ostravského tímu Pavel Hinner.Martin Réway prišiel do Poruby v závere septembra 2021 na hosťovanie z Košíc, za ktoré absolvoval ročník 2020/2021. V ostatnej sezóne odohral 27 duelov s bilanciou 4 góly a 16 asistencií."Striedal dobré úseky s tými slabšími, ale ukazoval, že to má stále v rukách. Svojim parťákom rozdával exkluzívne prihrávky, blysol sa aj slušnými jedenástimi kladnými bodmi v štatistike +/-," referuje hokej.cz.Martin Réway v minulosti hral v slovenskej extralige okrem Košíc aj za Poprad, v KHL za Slovan Bratislava. V českej extralige pôsobil v Kladne aj Sparte Praha, vo švajčiarsku vo Fribourgu, v zámorí bolo jeho maximom 5 duelov v AHL. Slovensko reprezentoval na MS v rokoch 2014 a 2016.Freiburg čaká už ôsma sezóna v DEL2 a pozíciu športového manažéra tam zastáva 47-ročný slovenský rodák Peter Šalmík.