Bývalá svetová štvorka Jelena Dokičová takmer spáchala samovraždu, priznala dlhodobé psychické problémy

15.6.2022 (Webnoviny.sk) - Bývala chorvátska tenistka Jelena Dokičová verejne priznala, že ju dlhodobo trápia psychické problémy a dokonca sa chcela zabiť v apríli tohto roka."Neustále pociťujem smútok a bolesť, ktoré neodchádzajú a môj život je v troskách. Obviňujem samú seba, nemyslím si, že nie som hodná lásky a bojím sa. Takmer som vyskočila z balkóna na 26. poschodí a vzala si život. Ani neviem ako som dokázala preliezť cez zábradlie. Profesionálna pomoc mi zachránila život," napísala 39-ročná Dokičová v pondelok na svojom instragrame.Niekdajšia štvorka rebríčka WTA sa dostala do semifinále Wimbledonu už ako 17-ročná v roku 2000. Neskôr doplatila aj na správanie svojho otca a trénera v jednej osobe.V roku 2017 vyšla Dokičovej autobiografia, v ktorej opísala, ako ju pravidelne bil, kopal, ťahal za vlasy, pľuval do tváre a škaredo jej nadával."Nie je jednoduché o tom písať, ale vždy som k vám bola otvorená a úprimná. Naozaj verím tomu, že zdieľanie našich príbehov nám pomôže vyriešiť naše problémy a môžeme si pomôcť si navzájom. Píšem o tom, lebo viem, že nie som jediná, kto sa trápi. Vedzte, že nie ste sami. Nehanbite sa za vaše pocity. Je v poriadku cítiť sa takto a dá sa z toho dostať. Je to možné, len musíte tomu veriť. Všetkých vás milujem a ďalej bojujem, aby som prežila každý ďalší deň. Budem silnejšia ako kedykoľvek predtým," dodala Dokičová, ktorá na okruhu súťažila aj pod austrálskou vlajkou.