Niekdajšiu dočasnú prezidentku Bolívie a ministrov zatkli pre prevrat proti Moralesovi

Obeť pomsty

Morales rezignoval

13.3.2021 (Webnoviny.sk) - Bývalú dočasnú prezidentku Bolívie Jeanine Áňez a niekoľko exministrov zatkli. Podľa prokurátorov sa v roku 2019 zúčastnili na prevrate proti vtedajšiemu prezidentovi Evovi Moralesovi . Informuje o tom spravodajský portál BBC.Áňez zatkli v sobotu ráno v meste Trinidad, oznámil na sociálnej sieti Facebook minister Eduardo Del Castillo Del Carpio. Letecky ju previezli do La Paz.Politička, ktorá tvrdí, že je obeťou politickej pomsty, neskôr na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter napísala, že sa začala „politická perzekúcia“ a dokumenty o jej zatknutí obsahovali obvinenia z terorizmu, podnecovania vzbury a sprisahania.Bolívijská televízia tiež odvysielala zábery zo zatknutia bývalého ministra pre energetiku Rodriga Guzmana a exministra spravodlivosti Alvara Coimbru.Morales rezignoval na svoju funkciu a ušiel z Bolívie v novembri 2019 po protestoch a obvineniach z volebného podvodu. Ako najvyššie postavená senátorka sa potom Áňez stala dočasnou prezidentkou.Členovia Moralesovho Hnutia za socializmus (MAS) ju však obvinili, že spolu s policajnými a vojenskými predstaviteľmi pripravila jeho zvrhnutie.MAS sa dostalo naspäť k moci vlani po víťazstve v októbrových kongresových a prezidentských voľbách, v ktorých vyhral Moralesov kolega Luis Arce. To umožnilo Moralesovi návrat do Bolívie aj do vedenia strany.