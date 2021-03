Chlapec sa topil v záhradnom rybníku, leteckí záchranári ho v kritickom stave previezli do nemocnice

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.3.2021 (Webnoviny.sk) - Leteckí záchranári z Banskej Bystrice boli v piatok napoludnie vyslaní k päťročnému topiacemu sa chlapcovi do obce Trenč v okrese Lučenec. V tlačovej správe to uviedla hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby ATE . Chlapec sa topil v záhradnom rybníku v ktorom ho našli príbuzní.Tí okamžite začali laickú resuscitáciu. Následne v rozšírenej kardiopulmonálnej resuscitácii pokračovali aj pozemní záchranári, ktorým sa podarilo chlapčekovi obnoviť základné životné funkcie. Následne si malého pacienta prevzali do svojej starostlivosti leteckí záchranári, ktorí mu doplnili liečbu, napojili ho na umelú pľúcnu ventiláciu a v kritickom stave bol letecky transportovaný na urgentný príjem Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici