Niekedy sa v parlamente hanbím. Niektoré diskusie sú často len o urážkach, priznáva Jarjabek – VIDEO

Rozmýšľal, či je náš parlament niečím výnimočný

Veľký vplyv majú aj sociálne siete

23.1.2025 (SITA.sk) - Parlament je podľa poslanca Dušana Jarjabka Smer-SD ) zrkadlo spoločnosti. "Ten parlament je presne taký istý, aká je spoločnosť. A keď v tej spoločnosti je, ja neviem, päť percent gaunerov, tak aj v tom parlamente je päť percent gaunerov, ktorí tých gauneri v tej spoločnosti volia.Toto treba takto zobrať, s týmto treba rátať a s tým treba jednoducho pracovať. Proste to tak je," konštatoval a dodal, že "sa v tom parlamente dokonca niekedy neuveriteľne hanbíte. Za to všetko, čo tam odznie. Za to všetko, ako sa tam chovajú poniektorí tiež poslanci".Podľa Jarjabka to sú ľudia, ktorí dnes majú problémy prispôsobiť sa a vedieť aj počúvať iných, tých, čo majú iný názor ako oni. "Tá forma niektorých ľudí v parlamente je taká, že keďže ste slušný človek, tak na to nechcete reagovať. Nemôžete na to reagovať, lebo by ste sa vlastne dostali na tú istú úroveň. Samotná rozpráva v tom parlamente zvyčajne už nie je nikdy o obsahu, ale je o tej forme. Preto, lebo ten dotyčný tou treťou vetou vás ľudsky urazí," uviedol Jarjabek.Robí to podľa poslanca Smeru aj zlé meno samotnému parlamentu, lebo ľudia začínajú bočiť od neho. "Nemá rešpekt medzi ľuďmi ako taký. Lebo hádajú sa tam, a vyskakujú a podobne. Na miesto toho, aby tam fakt bola konštruktívna rozprava," uviedol Jarjabek a dodal, že už rozmýšľal, či je náš slovenský parlament niečím výnimočný."Nie je. Ono je to takto v celej Európe v podstate. V tom našom slovenskom parlamente sa ľudia, chvála Bohu, ešte nepobili. Hoci už tam také nábehy boli," konštatoval.Pripustil, že na takúto situáciu majú veľký vplyv aj sociálne siete. "Sociálne siete neuveriteľným spôsobom ovplyvňujú nielen mediálny priestor, ale aj spoločnosť, lebo majú zásah do každej domácnosti. Čo mne tam najviac prekáža, je anonymita. Tá nezodpovednosť, tá anonymita, to chcenie poškodiť niekoho, To chcenie urobiť škandál tam, kde ten škandál by vôbec nemusel byť," uzavrel Dušan Jarjabek.