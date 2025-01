Prelomové rozhodnutie v USA. FDA dal zelenú marketingu a predaju nikotínových vrecúšok

Môžu byť prínosom pre dospelých

Ich popularita rastie

23.1.2025 (SITA.sk) - Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) po prvý raz povolil marketing a predaj nikotínových vrecúšok ako bezpečnejšej alternatívy k fajčeniu . Autorizáciu amerického úradu získali nikotinové vrecúška Zyn, ktoré sú lídrom v rýchlo sa rozvíjajúcom segmemte produktov, ktoré sa vkladajú medzi hornú peru a ďasno.Ako referuje web npr.org, podľa FDA sa po „rozsiahlom vedeckom preskúmaní" zistilo, že tieto produkty predstavujú nižšie riziko rakoviny a iných vážnych zdravotných stavov v porovnaní s cigaretami a bezdymovými tabakovými výrobkami. Predstavujú tak menej škodlivú alternatívu k fajčeniu.„Na získanie povolenia pre uvedenie na trh musí mať FDA dostatočné dôkazy o tom, že nové produkty ponúkajú viac výhod pre zdravie obyvateľstva ako rizík," uviedol vo vyhlásení Matthew Farrelly, riaditeľ Úradu vedy v Centre pre tabakové výrobky v rámci FDA.„V tomto prípade údaje ukazujú, že tieto výrobky s nikotínovými vreckami spĺňajú túto hranicu tým, že sú prínosom pre dospelých, ktorí používajú cigarety a/alebo bezdymové tabakové výrobky a úplne prešli na tieto výrobky."Rozhodnutie FDA sa vzťahuje na troj a šesťmiligramové produkty Zyn. Aj keď činnosť agentúry umožňuje ich legálne uvedenie na trh v USA dospelým vo veku 21 rokov a starším, neznamená to, že tieto produkty, ktoré obsahujú nikotín, sú považované za bezpečné.„Neexistuje bezpečný tabakový výrobok a ľudia mladší ako 21 rokov by ho nemali používať," dodal FDA.Popularita nikotínových vrecúšok a zvlášť Zynu za ostatný rok prudko vzrástla. Počas leta dokonca stúpla na takú úroveň, že nastal nedostatok týchto produktov a výrobca musel prikročiť k výstavbe nových kapacít, aby uspokojil dopyt.Za značkou Zyn stojí švédsky výrobca Swedish Match patriaci do portfólia tabakového gigantu Philip Morris. Zyn bol vytvorený ako alternatíva, ktorá má pomáhať dospelým fajčiarom zbaviť sa ich zlozvyku. Podľa výskumu spoločnosti Philip Morris priemerný vek používateľov Zyn je 39 rokov.