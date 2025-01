Niekoľko členov Rady FPU kritizuje pozvanie zástupcov Rady a riaditeľa FPU na výbor pre kultúru, hovoria o politizácii

Poburuje ich neustále spochybňovanie

Politický nátlak a verejné osočovanie

13.1.2025 (SITA.sk) - Viacerí členovia rady Fondu na podporu umenia (FPU) sa vymedzili voči pozvaniu na rokovanie Výboru Národnej rady (NR) SR pre kultúru a médiá, ktoré sa bude konať v utorok 14. januára.Podpredseda Rady FPU Matúš Oľha a členovia Rady FPU Peter Grutka, Slavomír Lopúch, Richard Rikkon, Adriana Tomičová a Ondrej Zimka zaslali svoje stanovisko predsedovi výboru Romanovi Michelkovi (zvolený za SNS ), upovedomená o ňom bola i ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS).Reagovali v ňom na zvolanie výboru k situácii v Rade FPU, na ktorý boli pozvaní vybraní zástupcovia Rady FPU a riaditeľ FPU. „Tento krok iniciovaný poslankyňami NRSR pani Zorou Jaurovou a Danou Kleinert, považujeme za absolútnu politizáciu činnosti tohto nezávislého verejnoprávneho fondu," uvádza sa v stanovisku.Signatári stanoviska kritizujú, že menované poslankyne, ako aj ďalší zástupcovia opozície či exminister kultúry Marek Maďarič sa zúčastnili rokovania FPU ako „verejnosť" a podľa signatárov sa nevyberane snažili paralyzovať činnosť Rady, marili jej činnosť a vstupovali do rokovania.Tvrdia, že Rada FPU na svojom rokovaní 18. decembra nemala vytvorené podmienky na riadne zasadnutie a nemohla prijať dôležité interné dokumenty (na rokovaní mala rozhodovať o novom rokovacom poriadku i štatúte, napokon ale bolo rozhodovanie o nich preložené na január - pozn. SITA).„Nedôstojnú atmosféru vytvárali súčasní opoziční politici bohužiaľ za účinnej spolupráce s predsedom Rady FPU a riaditeľom fondu. Rovnako nás poburuje neustále verejné spochybňovanie odbornosti členov Rady FPU zo strany samozvaných odborníkov na kultúru a zo strany aj vyššie menovaných politikov," píše sa ďalej v stanovisku.Michelka upozornili, že takýmto snahám o politizáciu fondu sa budú brániť teraz, i v budúcnosti. „Vychádzajúc z platného rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, členom Rady FPU ani manažmentu fondu nevyplýva povinnosť zúčastniť sa a spovedať sa na “politickom koberčeku” poslancom NR SR," podotkli podpísaní členovi FPU, sú toho názoru, že predvolanie členov Rady FPU je v rozpore so zákonom.Avizujú zámer chrániť svoju odbornosť, nezávislosť a tiež slobodu v rozhodovaní, ako aj slobodu v činnosti Rady a celého fondu. Zdôraznili, že nepodľahnú politickému nátlaku, ani verejnému osočovaniu.„Ak sa takéhoto rokovania vášho výboru NR SR pre kultúru a médiá zúčastní ktorýkoľvek člen Rady FPU alebo pracovník manažmentu fondu, pôjde výslovne o jeho osobnú iniciatívu bez akéhokoľvek právne záväzného následku voči ďalšej činnosti a rozhodovaniu Rady FPU," adresovali Michelkovi s tým, že Rada FPU sa bude naďalej riadiť platným zákonom o fonde a dištancovať sa od politických vplyvov.Rada FPU by sa mala zísť v stredu 15. januára. Opätovne by sa na tomto rokovaní mala usilovať o schválenie zmien v štatúte i rokovacom poriadku FPU, ktoré neboli schválené v polovici decembra. Počas rokovania Rady je v pláne protestné zhromaždenie pred sídlom FPU, o ktorom informovala platforma Otvorená kultúra!