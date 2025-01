Cesta poslancov Hlasu na Ukrajinu bola z bezpečnostných dôvodov zrušená, jej termín presunuli

13.1.2025 (SITA.sk) - Termín zahraničnej cesty predsedu Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti Jána Ferenčáka Hlas-SD ) s delegáciou do Kyjeva presunuli, dôvodom je bezpečnostné riziko. Informoval o tom v pondelok PR manažér skupiny poslancov Marek Bezák.Ferenčák spolu so svojimi spolustraníkmi Samuelom Migaľom Radomírom Šalitrošom mali cestu absolvovať v dňoch 15. a 16. januára. Cieľom bolo vyslať signál v čase paralelnej návštevy Moskvy realizovanej inými predstaviteľmi koalície, že poslancom stále záleží na zachovaní jednoznačnej prozápadnej orientácie Slovenska a pokračovanie v pevných vzťahoch s členskými krajinami Európskej únie NATO a so susednou Ukrajinou.„Na tejto ceste do Kyjeva sme chceli jasne prezentovať náš záujem, aby bola Ukrajina bezpečným a stabilným susedom. Aj toto zrušenie cesty z bezpečnostných dôvodov je dôkazom, že situácia u našich susedov má ďaleko do ideálneho stavu,“ uviedol Ferenčák v reakcii na oficiálne stanovisko ukrajinskej strany.O témach ako je proces prístupových rokovaní, ekonomická spolupráca a participácia na obnove Ukrajiny, ktoré boli na stole, je podľa neho možné diskutovať aj neskôr.Návšteva sa mala uskutočniť na základe pozvania predsedníctva Verchovnej rady Ukrajiny. V rámci oficiálneho programu sa mali poslanci stretnúť s vrcholnými predstaviteľmi Verchovnej rady, ministrami a významnými osobnosťami Ukrajiny.