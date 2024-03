Niekoľko fanúšikov Kansas City Chiefs muselo pre svoj tím obetovať prsty na rukách a nohách

Číslo ešte nie je konečné

Najchladnejší duel na Arrowhead

Mohli si priniesť kartón aj deky

9.3.2024 (SITA.sk) - Cesta klubu amerického futbalu Kansas City Chiefs za triumfom v tohtoročnom Super Bowle stála viacero fanúšikov tohto tímu viac ako len nervy pri sledovaní zápasov.Až dvanásť z nich prišlo doslova o kúsok svojho tela, pretože museli podstúpiť amputáciu, väčšinou prstov na rukách či nohách. To všetko v súvislosti s duelom z 13. januára proti Miami Dolphins.Stretnutie sa totiž hralo za extrémne mrazivých podmienok, teplota vzduchu klesla až na mínus 20 stupňov Celzia a pocitová teplota pod vplyvom vetra až na mínus 33 stupňov. Keďže súboje v americkom futbale trvajú niekoľko hodín, viacero osôb utrpelo omrzliny.Boli ich desiatky, pričom dvanástim z nich nedokázali lekári pomôcť natoľko, aby nemuseli podstúpiť amputácie.Informovala o tom nemocnica v Missouri, pričom jej predstavitelia doplnili, že amputácií môže byť ešte viac počas najbližších týždňov, keďže lekári majú v opatere ďalšie osoby a ich stav sa môže zhoršiť.V januárovom súboji v Kansas City domáci triumfovali nad súpermi z Floridy 26:7, neskôr zdolali aj kluby Buffalo Bills, Baltimore Ravens a v Super Bowle aj San Francisco 49ers.Duel proti "delfínom" bol najchladnejší v histórii miestneho štadióna Arrowhead, v minulosti počas zápasov na jeho tribúnach namerali nanajvýš mínus 17 stupňov Celzia v rokoch 1983 aj 2016.V rovnaký deň ako v meste Kansas City sa mal konať aj duel v Buffale, no súboj Bills proti Pittsburghu Steelers odložili o jeden deň, pretože región postihla fujavica a prívaly snehu znemožnili príchod fanúšikov na stretnutie aj konanie samotného duelu.Pred súbojom Chiefs síce Národná meteorologická služba vydala varovanie pred "nebezpečne nízkymi" teplotami, no zápas sa konal podľa rozpisu.Najchladnejším duelom v histórii NFL zostáva súboj medzi Green Bay Packers a Dallasom Coboys z roku 1967, počas ktorého namerali mínus 25 stupňov Celzia, no pocitová teplota s vetrom klesla až na mínus 44 stupňov Celzia.Omrzliny sa môžu objaviť na exponovanej koži už do tridsiatich minút, pričom doba môže byť ešte kratšia, ak sa k nízkej teplote pridá chladný vietor.Fanúšikovia v Kansas City mali v januári možnosť priniesť si na tribúny deky na zahriatie či kúsky kartónov, aby nohy nemali na chladnom betóne. Do hľadiska ich prišlo viac ako 71-tisíc.