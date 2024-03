Žilina si v Niké lige pripísala prvú výhru v tomto kalendárnom roku, Zlaté Moravce kráčajú k zostupu

Po jasnom polčase dráma

Druhá výhra v priebehu týždňa

Veľmi dôležité tri body

10.3.2024 (SITA.sk) - Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili v sobotňajšom zápase 1. kola nadstavbovej časti slovenskej I. ligy v skupine o titul nad tímom FK Železiarne Podbrezová 3:2 a dosiahli svoje prvé víťazstvo v kalendárnom roku 2024.Zverenci kouča Jaroslava Hyneka strácajú na vedúci tím ŠK Slovan Bratislava priepastných 16 bodov."Po zmenách v tíme prišiel víťazný výsledok v pravý čas a snáď nás to povzbudí aj v ďalších zápasoch. Hoci sme viedli, tak sme súpera už aj ku koncu prvého a v druhom polčase pustili našimi nepresnosťami príliš do hry. Záver prvého dejstva sme však zvládli dobre, ale bolo otázne, ako sa vyrovnáme s tlakom a riskom Podbrezovej po príchode z kabín,“ povedal pre oficiálny klubový web tréner MŠK Žilina.Reagoval tiež na skutočnosť, že jeho tím viedol po prvom polčase 3:0, ale po zmene strán umožnil súperovi z Horehronia streliť dva góly a zápas zdramatizovať."V druhom polčase sme upravili rozostavenie, chceli sme zvrátiť výsledok, ale to sa nestáva každý deň. Mrzia ma góly, ktoré sme dostali. Škoda, že sme sa o body nemohli pobiť viac,“ zhodnotil tréner hosťujúceho tímu Roman Skuhravý Podbrezová nezvíťazila už v štvrtom ligovom zápase za sebou, v tabuľke skupiny o titul jej patrí priebežná 5. priečka.Ani na 23. pokus nedosiahli futbalisti tímu FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble na premiérový ligový triumf v tejto sezóne. Posledné mužstvo v skupine o udržanie podľahlo tímu MFK Michalovce na vlastnom štadióne 0:2.Zemplínčania v súboji predposledného s posledným zvíťazil aj po druhý raz v priebehu jedného týždňa."Napriek prehre musím hráčov pochváliť, lebo dali do stretnutia maximum. Do ďalších bitiek bude ťažké motivovať ich, ale pokiaľ nie je koniec, musíme bojovať. Nemám kúzelnú paličku, aby som to dokázal všetko zmeniť,“ cituje trénera Zlatých Moraviec Dušana Uhrina mladšieho oficiálny web michalovského tímu.Napriek zisku troch bodov zostali zverenci trénera Františka Straku na predposlednej 11. priečke, ktorá znamená baráž.Pred poslednými Zlatými Moravcami majú už deväťbodový náskok, z čoho má radosť aj špecialista na záchranárske misie František Straka "Tieto tri body sú pre nás veľmi dôležité. Získali sme z troch stretnutí sedem bodov, ale ideme ďalej s pokorou. Vidím pred sebou ďalší zápas s Košicami, v ktorom musíme potvrdiť získané body. Všetko je o mentálnom nastavení,“ zhodnotil český stratég na lavičke Zemplínčanov.V ďalších sobotňajších dueloch zvíťazila Banská Bystrica nad Skalicou 2:1 a bezgólový scenár mal zápas medzi Košicami a Trenčínom. Lídrom skupiny o udržanie sú Banskobystričania, ktorí vedú o dva body pred Trenčanmi.