Niekoľko francúzskych miest prijalo zákaz nočného vychádzania tínedžerov

31.7.2025 (SITA.sk) - Niekoľko francúzskych miest toto leto zaviedlo zákaz nočného vychádzania pre tínedžerov. V juhofrancúzskom meste Nîmes dočasne uplatnili zákaz vychádzania pre deti do 16 rokov po vlne násilia spojeného s obchodovaním s drogami. Podobné zákazy prijali aj juhofrancúzske mesto Béziers, mesto Saint-Ouen-sur-Seine nachádzajúce sa severne od Paríža a mesto Villecresnes ležiace juhovýchodne od francúzskej metropoly.„Stalo sa to tu pokojné,“ povedal Cédric Aoun starosta mesta Triel-sur-Seine nachádzajúceho 35 kilometrov západne od Paríža. Zákaz vychádzania od 23:00 do 5:00 v Triel-sur-Seine zaviedli pre osoby mladšie ako 18 rokov po sérii incidentov zahŕňajúcich poškodenie verejného majetku a krádeže. Aoun dodal, že mnohé rodiny začali brať svoje rodičovské povinnosti vážnejšie.Podľa odhadu francúzskeho ministerstva vnútra šesť percent trestných činov v minulom roku spáchali tínedžeri vo veku od 13 do 17 rokov. Viac ako tretina násilných lúpeží bez zbrane sa pripisuje tejto vekovej skupine.