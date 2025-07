Recept na langoše a carbonara špagety

Či už ich poznáte z jarmokov, kúpalísk alebo stánkov, domáce langoše majú výhodu. A to takú, že si ich môžete si ich pripraviť presne podľa svojej chuti. Klasicky sa podávajú s cesnakom, kečupom a syrom, no výborné sú aj so smotanou alebo len samotné, čerstvo vysmažené.

Langoše recept:

Cesto na langose recept:

500 g hladkej múky



250 ml vlažného mlieka



½ kocky droždia (približne 21 g)



1 čajová lyžička cukru



1 čajová lyžička soli



1 polievková lyžica oleja



trochu vlažnej vody (ak je treba na doladenie konzistencie)



Na vyprážanie:

olej (napr. slnečnicový, dostatočné množstvo na vyprážanie)



Na potretie / obloženie:

cesnak (roztlačený, prípadne rozriedený vo vode so soľou)



kečup



strúhaný syr



kyslá smotana

Priprav kvások:

Do misky nalej vlažné mlieko, pridaj cukor a rozdrobené droždie. Nechaj 10 minút postáť, kým začne kvások pracovať (objavia sa bublinky).

Zamies cesto:

Do veľkej misy daj múku, soľ, olej a kvások. Miešaj a podľa potreby pridaj trochu vlažnej vody, aby si dostal mäkké, elastické cesto.

Nechaj kysnúť:

Cesto prikry čistou utierkou a nechaj ho kysnúť na teplom mieste približne 45–60 minút, kým zdvojnásobí objem.

Tvaruj langoše:

Ruky si potri olejom, z cesta odoberaj kúsky a vytvaruj z nich placky (cca 0,5 cm hrubé). Môžeš ich jemne naťahovať prstami.

Smaž:

Rozohrej olej vo väčšej panvici (olej musí byť horúci, ale nesmie dymiť). Langoše smaž z oboch strán dozlatista – každú stranu cca 1–2 minúty.

Odkvapkaj a potri:

Hotové langoše daj na papierový obrúsok, aby sa zbavili prebytočného oleja. Potri ich cesnakovou vodou, pridaj kečup, syr alebo smotanu podľa chuti.

Ak sa nepodaria langoše, tu je krátky recept na carbonara spagety:

Špagety carbonara – jednoduchý recept

Ingrediencie (2 porcie):

200 g špagiet



100 g slaniny



2 vajcia



50 g strúhaného parmezánu



soľ a čierne korenie



trochu olivového oleja (voliteľné)



Postup:

Uvar špagety v osolenej vode podľa návodu na obale. Nezabudni si odložiť trochu vody z cestovín (asi ½ šálky).

Na panvici opeč slaninu nakrájanú na kocky – dozlatista a do chrumkava. Odstav z ohňa.

V miske rozmiešaj vajcia s parmezánom, pridaj trochu čierneho korenia.

Zlej špagety, ale nepreplachuj ich. Rýchlo ich premiešaj so slaninou (panvica by mala byť len mierne teplá, nie horúca).

Pridaj vajíčkovú zmes a ihneď miešaj – vznikne krémová omáčka. Ak je príliš hustá, pridaj trochu vody z cestovín.

Na záver len jedno: nech už sa rozhodnete pre klasické chrumkavé langoše alebo jemné a rýchle špagety carbonara, obe jedlá vám zaručene prinesú radosť na tanier aj do duše. Stačí trocha času, pár základných surovín a výsledok bude stáť za to. Dobrú chuť!