Niekoľko okresov Slovenska potrápi silný dážď, meteorológovia varujú aj pred povodňami

Môže napršať 50 milimetrov

Hrozia aj povodne

4.11.2023 (SITA.sk) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na nedeľu výstrahy druhého stupňa pred dažďom v niekoľkých južných a východných okresoch.Pozor pred intenzívnym dažďom by si tak mali dať v Lučenci, Poltári, Rimavskej Sobote, Revúcej, Rožňave, Gelnici, Košice - okolie, Michalovciach, Sobranciach, Humennom a Snine.Výstrahy tak budú platiť v nedeľu od 03:00 do 16:00, očakáva sa dážď s úhrnom zrážok 40 - 50 milimetrov.V okresoch Michalovce, Sobrance, Humenné a Snina budú výstrahy platiť v nedeľu od 05:00 do 19:00. Meteorológovia tu očakávajú ojedinele intenzívny dážď s úhrnom zrážok 30 - 50 milimetrov.SHMÚ zároveň vydal druhý stupeň výstrah pred povodňou z trvalého dažďa.Ide o okresy Žarnovica, Levice - západ, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Krupina, Levice - východ, Veľký Krtíš, Zvolen, Banská Bystrica, Brezno, Detva, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava.Výstrahy platia od nedele od 04:00 do pondelka 08:00. V Prievidzi platia od nedele od 04:00 do 12:00.