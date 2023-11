Rusko vykonalo podľa ukrajinskej rozviedky neúspešné testy nosičov jadrových zbraní

Raketa Jars opäť stratila kurz

Sarmat otestovali len raz

4.11.2023 (SITA.sk) - Rusko koncom októbra a začiatkom novembra vykonalo neúspešné testy nosičov jadrových zbraní, rakiet Yars a Bulava. Na Telegrame o tom informovala ukrajinská rozviedka.Tento týždeň v stredu Rusko podľa Ukrajincov vykonalo neúspešné testy medzikontinentálnej balistickej rakety RS-24 Jars.Odpálili ju z kozmodrómu Pleseck v Archangeľskej oblasti na cieľ na raketovej strelnici Kura na polostrove Kamčatka na Ďalekom východe.Podľa ukrajinského obranného spravodajstva raketa Jars stratila kurz rovnako ako 25. októbra počas predchádzajúcich veliteľských a štábnych cvičení strategických jadrových síl.Rovnako neúspešne sa 25. októbra skončilo skúšobné odpálenie balistickej rakety RSM-56 Bulava z ponorky triedy Borej, čo opäť ukázalo jej nespoľahlivosť.Ukrajinská rozviedka tvrdí, že Moskva má vážne problémy aj s ťažkou medzikontinentálnou balistickou raketou RS-28 Sarmat, ktorá predstavuje jeden z kľúčových projektov v procese modernizácie ruských strategických jadrových síl.Raketu Sarmat v Rusku vyvíjajú od roku 2009. Podľa prvotných plánov Moskvy mala byť uvedená do prevádzky už v roku 2018, no termín sa neustále posúval.Nakoniec bol Sarmat uvedený do prevádzky až v septembri 2023, po prvom a jedinom plnohodnotnom teste vykonanom v apríli tohto roku.„V porovnaní s medzikontinentálnou balistickou raketou RS-20 Vojvoda vyrábanou na Ukrajine, raketa Sarmat vytvorená ako jej náhrada nemá žiadne výhody v konštrukcii, hlavici alebo metódach prekonania protiraketovej obrany. V skutočnosti je Sarmat neúplná, nedokonalá a surová strela,“ uviedla ukrajinská rozviedka.