Niekoľko poslancov OĽaNO podľa Gyimesiho zvažuje, či prelomiť veto Čaputovej

14.6.2022 (Webnoviny.sk) - Zákon o prorodinných opatreniach, ktorý vrátila prezidentka Zuzana Čaputová späť do parlamentu, poslanci prerokujú na budúci týždeň v utorok 21. júna.Tak znie dohoda z poslaneckého grémia. Pôvodne mal parlament o vrátenom zákone rokovať v utorok. Pre agentúru SITA to povedal poslanec hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) György Gyimesi „V koalícii nie je dohoda prakticky na ničom, pretože SaS sa nezúčastňuje na koaličných radách. Na grémiu sa dohodli na presune zákona,“ povedal poslanec.Na otázku, že ani v klube OĽaNO nie je dostatok hlasov na opätovné schválenie vráteného zákona, Gymesi odpovedal, že tie informácie sú pravdivé.„Je časť poslancov, ktorá zvažuje, či prelomí veto prezidentky alebo nie. Aj toto môže znamenať, že sa to preložilo o týždeň,“ doplnil s tým, že takýchto poslancov je päť alebo šesť.Prezidentka vrátila do Národnej rady SR na opätovné prerokovanie zákon o financovaní voľného času dieťaťa. Prezidentka 7. júna uviedla, že vetuje tie časti zákona, ktoré majú nadobudnúť účinnosť od 1. januára budúceho roka.Jej veto sa tak netýka okamžitej pomoci rodinám od júla tohto roka. Ak parlament jej veto prelomí, plánuje sa obrátiť na Ústavný súd SR s otázkou, či proces schvaľovania tohto zákona bol v súlade s Ústavou SR.