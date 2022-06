Pápež naznačil, že vojna na Ukrajine bola možno vyprovokovaná, alebo sa neurobilo dosť pre jej zabránenie

14.6.2022 - Pápež František uviedol, že využívanie žoldnierov vrátane Čečencov a Sýrčanov vo vojne na Ukrajine je zo strany Ruska „odporné“.Situácia na Ukrajine nie je čiernobiela a tamojšia vojna "bolo možno nejakým spôsobom vyprovokovaná". Vyhlásil to pápež František v interview zverejnenom v utorok v jezuitskom časopise Civilta Cattolica, ktoré redaktorom poskytol ešte minulý mesiac. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.Zatiaľ, čo odsudzujeme "zúrivosť a krutosť ruských vojakov, nesmieme zabúdať na skutočné problémy, ak ich chceme vyriešiť", uviedol František, pričom spomenul faktory, ktoré podnecujú vojnu. Konkrétne menoval zbrojný priemysel."Je pravda, že Rusi si mysleli, že všetko sa o približne týždeň skončí, no zmýlili sa. Narazili na statočných ľudí, ktorí zápasia o prežitie... Naozaj by som chcel vyzdvihnúť hrdinstvo ukrajinského ľudu," uviedol František.Pápež ďalej uviedol, že niekoľko mesiacov predtým, ako ruský prezident Vladimir Putin poslal ruskú armádu na Ukrajinu, sa stretol s nemenovanou hlavou štátu, ktorá vyjadrila obavy, že NATO "šteká na brány Ruska" spôsobom, ktorý môže viesť k vojne."Nevidíme celú túto drámu, odohrávajúcu sa za touto vojnou, ktorá bola možno nejako buď vyprovokovaná, alebo jej nebolo možné predísť," uviedol František. Následne si položil rečnícku otázku, či z neho toto vyjadrenie robí "proputinovského" zástancu. "Nie, tým nie som. Takéto vyjadrenie by bolo zjednodušené a nesprávne," uviedol najvyšší pontifex.František zároveň v rozhovore vyjadril nádej, že sa v septembri v Kazachstane na medzináboženskom podujatí stretne s najvyšším predstaviteľom ruskej pravoslávnej cirkvi patriarchom Kirillom. Títo dvaja cirkevní lídri sa mali pôvodne stretnúť tento mesiac, avšak pre vojnu na Ukrajine bolo toto stretnutie zrušené.Kirill, ktorý je blízkom spojencom Putina, verejne vyjadruje podporu ruskej vojenskej operácii na Ukrajine. V tejto súvislosti pápež tiež uviedol, že počas marcového telefonátu Kirillovi povedal: "Brat môj, nie sme klerikmi štátu, sme duchovnými ľudu".