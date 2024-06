Niekoľko stíhačiek F-16 darovaných Ukrajine zostane na leteckých základniach v zahraničí ako rezerva

10.6.2024 (SITA.sk) - Určitý počet stíhačiek F-16, ktoré Ukrajine darujú jej západní spojenci, bude umiestnený na leteckých základniach v zahraničí.Ako informuje web Kyiv Independent, povedal to vysokopostavený dôstojník velenia ukrajinských vzdušných síl Serhij Holubcov pre rozhlasovú stanicu Slobodná Európa.„Určitý počet lietadiel bude na leteckých základniach mimo Ukrajiny. A to bude naša rezerva, ak bude potrebné pri bežnej údržbe chybné lietadlá vymeniť," konštatoval Holubcov. Počet lietadiel, ktoré budú na Ukrajine, bude závisieť od počtu vycvičených pilotov, dodal.Niekoľko krajín Severoatlantickej aliancie sa zaviazalo dodať Ukrajine desiatky amerických stíhačiek F-16. Prvé tieto stroje by malo Kyjivu počas tohtoročného leta dodať Dánsko.