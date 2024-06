Rusi verbujú do vojny na Ukrajine Afričanov z Rwandy, Konga či Burundi, tvrdia Briti

10.6.2024 (SITA.sk) - Rusko sa pokúša naverbovať do svojej armády Afričanov, ktorých potom plánuje nasadiť v bojoch proti Ukrajine. V najnovšej aktualizácii o vývoji vojny na Ukrajine to uviedlo britské ministerstvo obrany.Podľa Britov sú ruské snahy znakom toho, že v Rusku sa nachádza nedostatok väzňov, ktorých by mohli zmobilizovať do armády. Práve túto kategóriu občanov predtým Moskva používala pri mobilizácii, aby zmiernila nespokojnosť verejnosti.Britská spravodajská služba tvrdí, že Rusko zintenzívňuje svoje pokusy o nábor občanov z viacerých afrických krajín vrátane Rwandy, Burundi, Konga a Ugandy na boj proti Ukrajine, pričom sľubuje mesačné odmeny vo výške dvetisíc až 2 200 dolárov a perspektívu získať ruské občianstvo.Analytici Spojeného kráľovstva naznačujú, že táto kampaň odráža snahy Ruska aktívne nahradiť značné personálne straty a podporiť útočné akcie na viacerých frontoch naraz.„Keďže v Rusku pravdepodobne dosiahli obmedzený počet odsúdených, Rusko pravdepodobne rozšíri svoj nábor na globálny juh, aby sa vyhlo ďalšej mobilizácii v samotnom Rusku. Okrem toho, že je nepopulárna pre prezidenta Putina a ruskú vládu, predchádzajúca mobilizácia pre vojnu mala za následok rekordný nedostatok pracovných síl a exodus kvalifikovaných pracovníkov, ako sú lekári a IT odborníci,“ konštatujú Briti.