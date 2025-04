Niekoľkoročný spor o budovy a pozemky v Kežmarku je ukončený, kraj a mesto sa dohodli

Dôjde k zámene pozemkov

Mesto hľadalo ďalšie využitie

23.4.2025 (SITA.sk) - Po niekoľkých rokoch sa Prešovský samosprávny kraj (PSK) a kežmarská samospráva dohodli na vysporiadaní budov a pozemkov vrátane areálu bývalých vojenských kasární v meste. Potvrdili to v stredu pre médiá primátor mesta Ján Ferenčák i predseda kraja Milan Majerský počas jeho pracovného výjazdu v Kežmarku. Podľa Majerského ide o rozumnú dohodu.V areáli bývalých kasární s rozlohou približne dva hektáre sa nachádza desať budov. Tri z nich a zhruba pol hektára pôdy získal kraj od mesta zámenou v máji 2017, zvyšok patrilo naďalej kežmarskej samospráve. Pôvodne chcel kraj v danom území vybudovať študentský kampus, napokon v roku 2019 od zámeru po jeho prehodnotení a odbornej analýze odstúpil.„Po niekoľkých rokoch určitých konfliktných a sporových situácií sme dospeli k zmieru. Dôjde k úplnej zámene všetkých pozemkov tak, aby boli obe strany spokojné,“ poznamenal Majerský. Primátor Ferenčák potvrdil, že ide o zhodu, ktorá bude v prospech kraja aj mesta, odsúhlasilo ju už ako zastupiteľstvo PKS, tak aj mestské zastupiteľstvo.„Mesto odovzdá budovy bývalej hotelovej školy, ktorá sa spája do Spojenej školy, Prešovskému kraju pre vzdelávanie. Prešovský kraj vráti pozemky bývalých kasární mestu Kežmarok, kde mesto vybuduje obytnú zónu pre občanov. Zároveň do troch rokov Prešovský kraj odovzdá mestu bývalý internát na Ulici Jakuba Kraya, kde chce mesto vybudovať kultúrne stredisko,“ opísal primátor.Mesto ešte podľa jeho slov poskytlo kraju budovu dovtedy, kým ten nedobuduje nové priestory na gymnáziu pre umeleckú školu. „My sa budeme snažiť investovať do našich priestorov, pozemkov a budov v takom časovom horizonte, aby bol aj žiak, aj učiteľ, aj rodič spokojný,“ povedal v súvislosti so zámenou pozemkov predseda kraja.Podľa Ferenčáka už obe strany pripravujú zmluvy, pozemky chcú vysporiadať do konca júna. Nájmy, ktoré mal Prešovský samosprávny kraj platiť za budovy, boli podľa neho zúčtované v rámci tejto výmeny.Mesto Kežmarok po tom, ako zámer so študentským kampusom nevyšiel, hľadalo ďalšie využitie pre bývalé vojenské kasárne. Podľa primátora pracovalo s niekoľkými alternatívami.„Jednou z nich bolo, že časť týchto kasární odpredáme, ale za účelom vytvorenia obytnej zóny. Tým, že prišlo k vysporiadaniu a dohode s Prešovským krajom, a je to ucelené územie, máme záujem tento projekt v rámci mesta spraviť vo vlastnej réžii, teda sa pokúsiť o vybudovanie zhruba 300 až 350 bytov,“ priblížil.Podľa jeho slov pôjde o stabilizačné či nájomné byty. Na rade bude vypracovanie projektovej dokumentácia na stavebné povolenie. Samospráva však bude musieť nájsť aj dostatok finančných prostriedkov na realizáciu zámeru. Odhadom by malo ísť podľa primátora o približne 60 miliónov eur. „Buď ich budeme hľadať cestou vlastnej réžie, alebo spoluinvestorstvom, alebo v spolupráci so štátom,“ dodal.