Plánujete kúpu chladničky? Ako si vybrať tú najlepšiu chladničku

Kombinovaná chladnička – najčastejšia voľba do domácnosti

Americké chladničky pre všetky vaše potraviny

Monoklimatická chladnička – skvelé riešenie na chaty a pre študentov

Prenosná chladnička - na dlhé cesty a výlety



Prenosný chladiaci box alebo termotaška sú ideálne na krátke výlety do prírody a vziať si ich môžete dokonca aj pláž, pretože dokážu regulovať teplotu od 15 do 30 °C. Na chladenie potravín sa používajú gélové chladiace vložky, ktoré je pred použitím nutné umiestniť do mrazničky.

Absorpčná prenosná chladnička na plyn využíva cirkuláciu plynu z propán-butánovej bomby, ktorý odvádza teplo z vnútorného priestoru chladničky. Potraviny dokáže schladiť až o 25 °C v porovnaní s okolitou teplotou.

Prenosná chladnička do auta je skvelou voľbou na dlhé cesty a dovolenky. Využíva pripojenie na zapaľovač v aute, kvôli čomu je potrebné pri kúpe sledovať jej napájanie. Do klasických automobilov je vhodná 12 V, do nákladných áut či dodávok si vyberte 24 V a do karavanov budete potrebovať 100 – 240 V, ktoré sú ideálne na pripojenie do elektrickej zásuvky.



Aké sú rozmery chladničiek?

Aký je vhodný objem chladničky?



250 litrov je postačujúci objem pre 1 až 2 osoby.

je postačujúci objem

250 - 300 litrov je vhodných pre trojčlennú rodinu.

je vhodných

350 a viac litrov predstavuje ideálny objem pre rodinu so 4 či 5 osobami.



Vyberte si úspornú chladničku

Čo označuje akumulačná doba a mraziaci výkon

Aká je cena novej chladničky?

24.4.2025 (SITA.sk) - Chladnička je jedným z najdôležitejších spotrebičov v domácnosti a pri jej výbere zohráva úlohu viacero faktorov. Hneď na úvod si premyslite, kde sa bude vaša nová chladnička nachádzať a na základe toho si jednoducho zvolíte vhodný model –je možné umiestniť kdekoľvek s prístupom k elektrickej zásuvke,zase dokonale splynie s dizajnom kuchyne a s ostatnými vstavanými spotrebičmi.Pri výbere novej chladničky sa oplatí venovať pozornosť aj moderným technológiám, ktoré zvyšujú komfort a šetria energiu ako aj parametrom, ako sú spotreba energie, hlučnosť či kapacita. V našom článku vám poradíme, ako vybrať tú najlepšiu chladničku do vašej domácnosti.Či už vyberáte chladničku do novej kuchyne alebo chcete vymeniť starý model za nový, dôležité je vybrať si správny typ.V ponuke chladničiek nájdete viacero modelov, medzi základné patria tieto 4 typy:Chladničky sú dostupné. Najčastejšou voľbou bývajúmodely, ktoré sa hodia do každej domácnosti. Avšak čoraz viac obľúbené sú(červená, modrá, zelená, žltá či béžová), ktoré dodajú domácnosti šmrnc a eleganciou. Vyberte si takú chladničku, aby čo najlepšie zapadla do štýlu vašej kuchyne.Ak ste milovníkom vína, na jeho uskladnenie sa vám zíde. Tentozabezpečí skladovanie vína za optimálnych podmienok a pojme- záleží od typu vinotéky, ktorý si vyberiete. K dispozícii je vo viacerých variantoch – voľne stojaci alebo vstavaný model a oba varianty ponúkajú praktické funkcie, ako sú napríklad antibakteriálna ochrana, LED osvetlenie,či, ktorý umožňuje ovládať teplotu a vlhkosť pre správne skladovanie.Keď vyberáte chladničku s mrazničkou, najčastejšou otázkou pri kúpe je, kde bude umiestnená mraziaca časť. Tá môže byť umiestnená buď v hornej alebo spodnej časti spotrebiča, záleží od vašich preferencií.Aby sme vám rozhodovanie uľahčili, ponúkame vám zopár tipov:a páči sa vám mať potraviny na dosah ruky bez zohýbania. Navyše, tieto modely ponúkajú väčší objem – chladiaca časť môže mať až okoloa mraziaca časť môže mať ažje skvelým riešenímkde prítomnosť mrazničky nezohráva veľkú úlohu, ale nechcete sa jej vzdať. Navyše, tieto modely ponúkajú objem chladiacej častia objem ich mraziacej časti sa pohybujePri výbere chladničky je dôležité venovať pozornosť technológiám a funkciám, ktoré zvyšujú komfort a šetria energiu. Novej chladničke by nemala chýbať funkcia No Frost, ktorá zabraňuje tvorbe námrazy. Dôležitou funkciou je aj nulová zóna, ktorá vám pomôže s uskladnením čerstvého ovocia, zeleniny alebo syrov tak, aby si zachovali dlhšie svoju čerstvosť. SuperCool a SuperFrost sú praktické funkcie, ktoré zabezpečia rýchlejší a efektívnejší proces chladenia nových potravín.Mnohé inteligentné chladničky môžetečo predstavuje veľkú výhodu napríklad vtedy, keď ste mimo domova a potrebujete skontrolovať stav potravín v chladničke.V prípade, že máte priestrannú domácnosť a miesto pre veľký spotrebič, odporúčame vám investovať do veľkej americkej chladničky. Ponúka objem, čo je dostatočne veľký priestor na všetky vaše obľúbené potraviny.Americké chladničky sa líšia nielen svojim, ale aj. V ponuke nájdete tieto typy amerických chladničiek:, ktoré majú na ľavej strane umiestnenú mraziacu časť a zvisle vedľa seba na pravej strane chladiacu časť.majú na ľavej strane umiestnenú mraziacu časť, pravá strana je rozdelená na dve časti. Vo vrchnej časti sa nachádza chladiaca časť a spodná poskytuje flexi zónu pre nastavenie teploty podľa potreby.majú situovanú chladiacu časť vo vrchnej polovici a mraziaca časť sa nachádza v spodnej polovici. Obe časti sa otvárajú dvojkrídlovými dverami.Americké chladničky upútajú pozornosť nielen svojim neprehliadnuteľným dizajnom, ale aj funkciami, ktoré v žiadnej chladničke nenájdete. Napríklad, niektoré americké chladničky majú vo výbave, vďaka ktorému budete mať ľadové kocky kedykoľvek k dispozícii.sú zase vybavené vždy čerstvou chladenou a filtrovanou vodou, ktorú si môžete kedykoľvek v prípade potreby načapovať.Monoklimatické chladničky, vďaka čomu, ktorá môže mať objem(najmenšie dostupné modely) až(modely ideálne pre komerčné účely). Pre bežné domácnosti je ideálna chladnička bez mrazničky s objemom od 150 litrov.Pri výbere monoklimatickej chladničky odporúčame zamerať sa na jej vnútorné usporiadanie. Uistite sa, že má chladnička, ktoré umožňujú lepšie usporiadanie niektorých druhov potravín. Niektoré modely môžuumožňujúce lepšie uskladnenie potravín, ako napríklad zeleniny, ovocia alebo syrov.Kvalitnej chladničke bez mrazničky nesmie chýbaťa skvelým doplnkom je aj, ktorý neutralizuje pachy a bráni výskytu vírusov a baktérií. Poteší aj funkcia, ktorá pomáha rýchlejšiemu chladeniu a zachovaniu kvality potravín. Prenosná chladnička zabezpečí chladené nápoje a čerstvé jedlá aj na výletoch a dovolenkách. Aj napriek menším rozmerom dokáže prenosná chladnička plnohodnotne nahradiť klasickú chladničku, potraviny vie schladiť až na niekoľko hodín. Prenosné chladničky majú navyše nízku hmotnosť čo umožňuje jednoduchú manipuláciu. Dostupné sú v rôznych dizajnoch a s funkciami, ktoré iste oceníte.prenosných chladničiek podľa spôsobu chladenia:Prenosné chladničky sa odlišujú aj vo veľkosti objemu. Naa na skladovanie desiaty či obeda sú vhodné prenosné mini chladničky. Na viacdennéje ideálna cestovná chladnička s objemom. Prenosné chladničky s väčším objemom majú väčšie rozmery a vyššiu hmotnosť, čo môže byť náročnejšie pri prenášaní.Preto, aby ste si vybrali kvalitnú prenosnú chladničku, venujte pozornosť aj jej funkciám. Nemal by chýbaťzobrazujúci aktuálny stav teploty v chladničke a praktické je aj, ktoré oceníte najmä v nočných hodinách napríklad na stanovačke. Pre lepšie prenášanie a manipuláciu s chladničkou odporúčame, aby bola, pripadne, ak by chladnička zostala bez vášho dozoru. Do jej obsahu sa vďaka zámku nedostanú neželaní návštevníci.Chladničku vyberajte podľa dostupného priestoru v domácnosti a vašich potrieb.sa pohybujú v rozmedzímôže byť, kvôli absencii mraziacej časti. Ich výška môže byť od 85 do 185 cm. Šírka a hĺbka sú približne rovnaké, ako pri kombinovaných chladničkách. Zato,majú nielen(od 80 – 95 cm), ale aj ich(70 – 75 cm niekedy aj viac). Je to z toho dôvodu, že majúŠtandardná kombinovaná chladnička je ideálna do bytu a menšieho domu a predstavuje zlatú strednú cestu pre väčšinu domácností. Monoklimatická chladnička je perfektná pre ľudí, ktorí mrazené potraviny takmer nepoužívajú alebo už majú samostatnú mrazničku. Americká chladnička je ideálna pre veľké rodiny alebo veľkú domácnosť, kde sa často nakupuje a vyžaduje sa veľa miesta aj na chladené aj mrazené potraviny.Vaša nová chladnička by mala mať dostatočne veľký úložný priestor pre všetky potraviny, ktoré bežne nakupujete.spotrebiča by mal zodpovedať počtu osôb v domácnosti a vašim potrebám. Ak máte dostatok priestoru v domácnosti, často nakupujete,, ktorá vás okrem štýlového dizajnu a inovatívnych funkcií prekvapí svojim objemom. Do menších domácností sa hodia, ktoré disponujú objemom v rozmedzí, čo je ideálna voľba pre 3 až 4-člennú rodinu.Každá chladnička je označená energetickým štítkom, na ktorom sú uvedené informácie o spotrebe energie, objeme chladiacej a mraziacej časti v litroch a miere hlučnosti.Energetická trieda chladničky je označená písmenami, pričomjea triedaVo vyšších triedach sú síce chladničky drahšie, ale tiež úspornejšie, a tak vám svoju vyššiu cenu postupom času vrátia na úsporách za energie.Ak hľadáte tichú chladničku, vo všeobecne tieto spotrebiče patria medzi tiché a ich priemerná hlučnosť sa pohybuje. Za veľmi tiché sa považujú chladničky s hlučnosťou menšou ako 42 dB.Okrem údajov na energetickom štítku chladničky odporúčame pri kúpe sledovať aj údaje, ako je akumulačná doba a mraziaci výkon. Tieto parametre nájdete v technickej špecifikácii produktu. Čo znamenajú?označuje, ako dlho udrží mraznička potraviny zmrazené pri výpadku elektriny. Udáva sa v hodinách a čím je táto hodnota vyššia, tým lepšie. Štandardná hodnota je približne 10 hodín, odporúčame však, aby mala chladnička akumulačnú dobuzase napovedá, koľko kilogramov potravín dokáže chladnička zamraziť za jediný deň. Udáva saa pohybuje sa v rozmedzí od 10 do 20 kg za 24 hodín (pri teplote -18 °C). To znamená, že chladnička s väčším mraziacim výkonom dokáže rýchlejšie zamraziť nové potraviny, čím zachová ich kvalitu a čerstvosť. Napríklad údaj na chladničkehovorí o tom, že spotrebič bezpečne zmrazíMraziaci výkon je dôležitý obzvlášť pre tých, čo robia veľké nákupy naraz.Chladničky môžeme rozdeliť do troch cenových kategórií –, pričom každá z nich ponúka iný rozsah funkcií a značiek.často ponúkajú základné funkcie, beznámrazovú funkciu NoFrost, nechýba LED osvetlenie a mraznička býva spravidla menšia, umiestnená hore. Z tejto cenovej kategórie sú veľmi obľúbenými značkamichladničky.Napríklad chladnička s mrazničkou Beko je skvelou voľbou vďaka výbornému pomeru výkonu a ceny. Ponúka praktické funkcie, ako je špeciálne osvetlenie, ktoré simuluje prirodzený denný cyklus na zachovanie vitamínov v ovocí a zelenine. Navyše je vybavená zásuvkami s reguláciou vlhkosti, ktoré predlžujú čerstvosť potravín.podstatne vybavenejšie kombinované chladničky, elektronickým ovládaním teploty, zónami s regulovanou vlhkosťou alebo digitálnym displejom. Medzi značkami dominujúči, ktoré ponúkajú dobrý pomer ceny a kvality.Vyššia cenová kategória prinášaponúka modely s moderným dizajnom (nerez, sklo),(side-by-side alebo French Door)a dokonca aj. Výkonnejšie modely majú, sú tichšie a energeticky efektívnejšie. Z vyššej cenovej kategórie vyniká najmä LG chladnička , ktorá je mimoriadne obľúbenou voľbou aj pre náročných zákazníkov. Disponuje viacerými inovatívnymi funkciami, ako jefunkcia umožňujúca rovnomerné chladenie v celom priestore vrátane dvierok čizásuvka s mriežkovým krytom, ktorý zachytáva prebytočnú vlhkosť. Chladničke nechýba možnosť ovládania na diaľku cez mobilnú aplikáciuAmerické modely od značky LG zase ponúkajú výnimočný objem a- dvierka, ktoré umožňujú vidieť obsah chladničky bez jej otvorenia.Na výber je množstvo typov chladničiek, vyberte si tú, ktorá najlepšie vyhovuje vašim požiadavkám a prispôsobí sa potrebám domácnosti. Ak si neviete rady s výberom novej chladničky,