Niekto vraždil podľa jej knihy...a teraz je na rade ona!

Táto kniha zabíja je najsmrteľnejší YA triler roku 2023, ktorý vás vezme na elitnú internátnu školu. Otrasie ňou vražda jedného z najpopulárnejších študentov. Niekto ho zabil rovnako ako postavu v poviedke, ktorú napísala samotárka Jess....

17-ročná Jess, ktorá je v očiach bohatých spolužiakov prípadom pre charitu, usilovne pracuje na obraze tajomnej samotárky. Darí sa jej to až do momentu, keď elitnou internátnou školou otrasie ten najhorší zločin: jedného z najpopulárnejších študentov nájdu mŕtveho. Niekto ho totiž zavraždil rovnakým spôsobom ako postavu v Jessinej poviedke.

Summer navrhla, že spolu napíšeme poviedku o záhadnej vražde, no celý čas sme sa hádali o tom, ako uchopíme príbeh. Kým ja som doň chcela zahrnúť kopu náhodných (a možno trochu trafených) detailov, Summer by svojím rozprávaním čitateľov unudila na smrť. Pri ktoromkoľvek inom projekte by som nechala Summer vyhrať, no nie pri písaní. Bola to jedna z mála vecí, v ktorej som vynikala.

Jess krátko nato dostane esemesku, v ktorej sa jej vrah poďakuje za inšpiráciu. Polícia má zviazané ruky, súkromný detektív Van Borenovcov kladie nezmyselné otázky, a tak sa Jess pustí do pátrania na vlastnú päsť. Čas sa totiž kráti, desivé vyhrážky pribúdajú a Jess je jasné, že ak sa jej túto záhadu nepodarí vyriešiť, bude mať s Hughom konečne niečo spoločné. Aj ona bude mŕtva.

Táto kniha zabíja je trilerové čítanie pre mladých od 15 rokov, ale pokojne si to užijú aj new adult. Štýl Raveny Guron je totiž svižný, dynamický, rýchlo to odsýpa a nestihnete sa veľmi nudiť. Postupne odhaľuje indície, Jess pátra, vypytuje sa a hľadá. Všetko sa to odohráva na uzatvorenom mieste, na prominentnej škole pre bohatých.

Týždeň pred tým, než zabili Hugha, som bola svedkom prvého náznaku problémov.

Pred sebou som mala položený pohár s pomarančovým džúsom, o ktorý som oprela knihu. V skutočnosti som ju nečítala, iba som potrebovala ostatným naznačiť, že sa netúžim rozprávať. Chcela som byť sama so svojimi myšlienkami – záhadná, no príliš dobrá na to, aby som mala kamarátov. Som si istá, že mi na to skočili.

Všetky nitky a línie spejú k záverečným rozuzleniam, ktoré autorka predkladá postupne a systematicky. Po dočítaní máte pocit, že ste si užili napínavú oddychovku, nič náročné, ale zasa ani nič plytké.

Ak máte radi young adult trilery a la Holly Jackson, či Karen McManus, určite si chystajte miesto v domácej knižnici.