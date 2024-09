Veľkolepá show THE UNIVERSE OF JOHN WILLIAMS na Slovensku

Veľkolepá show „THE UNIVERSE OF JOHN WILLIAMS“ v podaní Pražského filmového orchestra s hosťujúcim dirigentom Petom Harrisonom skladá hold najslávnejšiemu skladateľovi filmovej hudby všetkých čias. Hudba vpísaná do srdca každého filmového fanúšika, za ktorú získal nespočetné množstvo cien, vrátane 5-tich ocenení Oscar, ožije filmovými projekciami, komentármi samotného Johna Williamsa i veľkolepou svetelnou show už 5. decembra v GOPASS aréne Bratislava.





Jedinečný originálny koncert bude na Slovenku po prvýkrát!Diváci sa môžu tešiť na nesmrteľné skladby z filmov Star Wars, Jurský park, Harry Potter alebo E.T.; nebudú chýbať ani titulné melódie k filmu Čeľuste a Indiana Jones. Mnohých prekvapí aj oficiálna hymna Olympijských hier, ktorú John Willliams zložil pre sviatok zimných športov v Salt Lake City. Mráz po chrbte bude behať pri počúvaní ústrednej skladby k filmu Schindlerov zoznam, a atmosféru adventu vykúzli rozprávková melódia z filmu Sám doma. Skrátka neprídu ani fanúšikovia Supermana alebo vojnovej drámy Zachráňte vojaka Ryana.Pete Harrison je renomovaným dirigentom hosťujúcim v mnohých britských aj svetových hudobných telesách a hudba Johna Williamsa je jeho špecialitou aj srdcovou záležitosťou. Pete je zároveň aj energický moderátor vďaka čomu divákom počas show sprostredkuje mnoho zaujímavostí o okolnostiach a inšpirácii, ktoré autora viedli k vzniku kultových diel. Zážitok ešte umocnia aj komentáre samotného Johna Williamsa, ktorý k publiku prehovorí z filmového plátna.„Spolu s dirigentom Petom Harrisom sa nám podarilo pripraviť jedinečnú show, ktorá divákov očarí ba až dojme. Nejde len o filmové zábery, ale aj o inšpirácie a okolnosti počas ktorých John Williams svoju legendárnu hudbu skladal. To je úplne nové poňatie koncertnej show. A pretože filmy ako Star Wars, Harry Potter či Indiana Jones sú skutočne veľkolepé, pridali sme navyše veľkolepú svetelnú show. S tradične výborným Pražským filmovým orchestrom vystúpi aj veľký spevácky zbor, ktorý zážitok ešte umocní,“ popisuje prípravu koncertu Zuzana Benediktová za organizátora JVS Concert.Skvelý Pražský filmový orchester a veľký spevácky zbor pod taktovkou Peta Harrisa pripraví divákom spolu s filmovou a svetelnou show úplne jedinečný hudobno-filmový zážitok.Vstupenky v predaji online tu https://www.ticketportal.sk/event/THE-UNIVERSE-OF-JOHN-WILLIAMS?ID_partner=60 Kedy a kde?