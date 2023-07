Niektoré európske krajiny predĺžia zákaz dovozu obilia z Ukrajiny, je medzi nimi aj Slovensko

19.7.2023 (SITA.sk) - Päť krajín Európskej únie predĺži svoj zákaz dovozu ukrajinského obilia, aby ochránili záujmy svojich farmárov. Uviedli to v stredu ministri poľnohospodárstva týchto krajín s tým, že po stiahnutí sa Ruska z čiernomorskej obilnej iniciatívy naďalej môžu ukrajinské potraviny smerovať do sveta cez tieto členské štáty EÚ.Ministri Poľska, Slovenska, Maďarska, Bulharska a Rumunska vo Varšave podpísali spoločnú deklaráciu pred diskusiami EÚ o tejto záležitosti naplánovanými na budúci týždeň v Bruseli. V deklarácii sa uvádza, že podporujú pokračujúcu prepravu obilia z Ukrajiny cez ich krajiny po ceste, železnici a rieke do destinácií, kde je to potrebné, ale zachovajú zákaz dovozu do svojich krajín.„Táto koalícia nie je proti nikomu, nie proti Ukrajine ani EÚ, je to v záujme našich farmárov,“ povedal poľský minister poľnohospodárstva Robert Telus po stretnutí so svojimi rezortnými kolegami a po rozhodnutí posunúť platnosť zákazu aj po 15. septembri.EÚ začiatkom mája prijala dočasné opatrenie, ktoré zakazuje ukrajinskú pšenicu, kukuricu, repku a slnečnicové semená dovážať do Bulharska, Maďarska, Poľska, Rumunska a na Slovensko. Tieto krajiny totiž vyjadrili obavy z toho, že miestni poľnohospodári trpia stratami pre lacné ukrajinské obilie, ktoré zostáva na ich území.