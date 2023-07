Ukrajinskí vojaci sa posunuli smerom na Melitopoľ, postúpili o kilometer pozdĺž frontovej línie

19.7.2023 (SITA.sk) - Ukrajinskí vojaci na melitopoľskom fronte v Záporožskej oblasti na juhu Ukrajiny postúpili o viac ako kilometer. Uviedol to v stredu hovorca spoločného tlačového centra tavrijského frontu Valerij Šeršeň „Stojí za to poukázať na melitopoľský front. Poznamenávame, že tam nastal postup úderných jednotiek našej armády, a to viac ako o kilometer pozdĺž frontovej línie," povedal Seršeň. Operácie tavrijskej skupiny ukrajinskej armády sa vo všeobecnosti orientujú na postup k mestám Melitopoľ a Berďansk v Záporožskej oblasti. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.Podľa britského ministerstva obrany Rusko pritom čelí dileme, čo má posilniť svoje jednotky na dolnom toku ukrajinskej rieky Dnipro na úkor preťažených jednotiek čeliacich ukrajinskej protiofenzíve v Záporožskej oblasti.